GAÜN kalitesine büyük adım

Gaziantep Üniversitesi, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Standardı Sistemi Belgesi almak için başlattığı çalışmalar doğrultusunda girdiği ilk denetimden başarıyla çıktı.

Denetimin ilk ayağında GAÜN SPORİUM’un ilk Türk Yönetim Sistemi Standardı olan TS 13811 Standardı’na uyumunu inceleyen uzmanlar, ‘TSE Standartlarına Uygun’ olduğu yolunda olumlu görüş belirtti. Kararı kapanış toplantısında değerlendiren GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen üniversitemiz, üstlendiği misyonu bu belge ile devam ettirecektir” dedi.

Türkiye’nin hijyen standartına sahip ilk spor kompleksi

GAÜN Kalite Güvence Birimi Koordinatörlüğü tarafından başlatılan çalışmalar doğrultusunda ilk denetleme GAÜN SPORİUM’da gerçekleştirildi. TSE Konya Bölge Koordinatörü Mehmet Yıldırım ve TS 13811 standardının yazarı olan Elif Kırbaş’ın da aralarında bulunduğu 4 kişilik uzman ekip, gerçekleştirilen dokümantasyon ve saha incelemeleriyle ilgili kapanış toplantısı Rektör Prof. Dr. Ali Gür’ün da katıldığı bir toplantıyla sonlandırıldı.

TSE yetkilileri Yıldırım ve Kırbaş, GAÜN SPORİUM’un TS ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne ek olarak Hijyen ve Sanitasyon Sistemi Belgesi için hazırlıklarını yapmış olmasının ülkemiz adına toplum sağlığı açısından örnek olduğunu, özellikle havuz başta olmak üzere tüm tesisteki hijyenin, az sayıda personelle verilen kaliteli hizmetin önemine işaret etti. TSE yetkilileri, GAÜN SPORİUM’un Türkiye’nin en büyük ve geniş kapsamlı spor kompleksi olduğunu belirterek, “İzlenimlerimiz son derece olumlu. Bu nedenle de TSE Kalite Belgesi verilmesi için kurumumuzun Merkez Yürütme Kurulu’na olumlu görüş bildireceğiz. Muhtemelen de bu ay içerisinde belge verilebilir” diye konuştu.

Kalite güvence birimi ve GAÜN Sporium'a teşekkür

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Rıza B. Okumuş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu, GAÜN Kalite Güvence Birimi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Derya Özçalışkan, GAÜN SPORİUM İşletme Müdürü M.Adem Demirezer, GAÜN Sporium Birim Kalite Temsilcisi Ceren Öz'ün de bulunduğu kapanış toplantısında açıklamalarda bulundu. Rektör Gür, bu başarının elde edilmesindeki çabalarından dolayı başta İşletme Müdürü M. Adem Demirezer ve Kalite Güvence Birimi Koordinatörü Derya Özçalışkan olmak üzere emeği geçen tüm personele teşekkür ederek büyük özveri gösterildiğini ifade etti. Gür, tetkik ekibe de objektif bakış açıları ve övgüleri için ayrıca teşekkür etti.

GAZİANTEP 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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