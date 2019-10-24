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Gaziantep Yöresel Lezzetleri Yörex Fuarı'nda GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: "Gaziantep ...

İHA

Gaziantep'in yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri Antalya'da düzenlenen YÖREX Fuarında görücüye çıktı. Gaziantep standını ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz tarafından, kentin coğrafi işaretli ürünleri hakkında bilgiler verildi.

Gaziantep Yöresel Lezzetleri Yörex Fuarı'nda GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: "Gaziantep mutfağının eşsiz lezzetlerini ve kültürünü her platformda tanıtma gayreti içerisindeyiz" "Türkiye'de bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescili alan borsayız"

Gaziantep’in yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri Antalya’da düzenlenen YÖREX Fuarında görücüye çıktı. Gaziantep standını ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz tarafından, kentin coğrafi işaretli ürünleri hakkında bilgiler verildi.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, TOBB’un desteğiyle bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), ANFAŞ Fuar Merkezinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. ‘Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla 2327 Ekim tarihleri arasında açık kalacak olan YÖREX Fuarında, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) Koordinatörlüğünde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası iş birliğiyle ‘Gaziantep’ standı açıldı. Gaziantep mutfak kültürünün eşsiz lezzetleri ile Coğrafi İşaretli Ürünlerinin sergilendiği stant, yerli ve yabancı birçok misafirin yanı sıra, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından ziyaret edildi.
GTB Başkanı Mehmet Akıncı ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na, Gastronomi kenti Gaziantep’in sahip olduğu coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgiler verildi. Zengin sofra kültürünü UNESCO Gastronomi şehri unvanıyla taçlandıran, bu alanda ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe başarıyla imza atan Gaziantep’in, Türkiye’de en fazla tescilli ürüne sahip şehirlerin başında geldiğini kaydeden Akıncı, “Gaziantep adına oda ve borsalarımızın yanı sıra, Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarımız tarafından 25 farklı ürünün coğrafi işaret tescili alındı “dedi.
Tescilli ürünlerin 12’sinin GTB tarafından şehre kazandırıldığı vurgulayan Akıncı, “Gaziantep kültürünü ve mutfak lezzetlerini tanıtmaya, yaşatmaya ve gelecek nesillere taşımaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda kentteki tüm kurum, kuruluş ve STK’larla ortak akıl ve iş birliği çerçevesinde çalışmalar yürütmekteyiz. Şu ana kadar şehrimiz adına el sanatlarından, tarımsal ürünlere ve yemeklere kadar 25 farklı zenginliğimize coğrafi işaret tescili alındı. Bunların 12’si borsamız tarafından şehrimize kazandırıldı. Borsa olarak 10 ürünümüz içinde gerekli çalışmalarımızı tamamlayıp Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduk. Tüm bunların yanı sıra Antep Lahmacununun AB Tescilini almak içinde müracaatımızı gerçekleştirdik. Şu ana kadar Türkiye’de bulunduğu il adına en fazla coğrafi, işaret tescili alan borsayız” diye konuştu. İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ise Gaziantep, Kilis ve Adıyaman illerinin yöresel lezzetlerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmaya devam ettiklerini belirterek, ‘’ İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak bölgemizin kalkınma, yatırım ve turizm ekosistemine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada tüm paydaş kurumlarımızla beraber bölgemizin coğrafi işaretli ürünlerini tanıtma fırsatı bulduk. YÖREX Fuarı’nın verimli geçmesini diliyor, paydaşlarımıza verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkılıoğlu ise YÖREX fuarının Türkiye’nin tüm renklerinin sergilendiği bir vitrin olduğunu belirterek yöresel ürünlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda artık önemli bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi. TOBB camiasına bağlı Oda ve Borsaların coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ettiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, bugün tescilli 447 coğrafi işaretli ürünün 182’sinin OdaBorsalar tarafından tescil ettirildiğini söyledi.
Ziyaretin sonunda GTB Başkanı Akıncı ve İKA Genel Sekreteri Akyılmaz tarafından TOBB Başkanı Hisarcıkılıoğlu’na kentin yöresel lezzetlerinden ikramlarda bulunularak, Gaziantep standından fuara özel yapılan ay yıldızlı renkli baklava ile hatıra fotoğrafı çekilindi.

GAZİANTEP

24 Ekim 2019 Perşembe

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