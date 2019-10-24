Büyükşehir’den “Dijital çağda çocuk ve anne-baba tutumu” konulu seminer

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’yle Empati İlkokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi iş birliğinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Uzman Psikolog Hüseyin Müjde ile Uzman Psikolojik Danışman Hakan Baba, velilere yönelik “Dijital Çağda Çocuk ve AnneBaba Tutumu” konulu seminer verdi.

Empati İlkokulu’nda düzenlenen seminerde velilere seslenen Uzman Psikolog Hüseyin Müjde, “Gelişen ve değişen Dünya’da artık çocuk bakımı ve anne baba tutumu da değişmekte ve gelişmektedir. Bu sebeple gelişime ayak uydurmak artık ebeveynler için kaçınılmazdır. Özellikle iş hayatında kadınların daha fazla yer edinmesiyle ve teknolojinin yaşamı etkilemesiyle birlikte anne baba rolü geçmişe göre farklılaşmıştır” dedi.

Uzman Psikolojik Danışman Hakan Baba ise, “Çalışan annelerin çocuğuna bakım veren bakıcılar ya da büyükanneler artık o çocukların yetişmesinde ve kişiliğinin oturmasında daha fazla rol almaktadır. Akşamları ya da hafta sonları çocuklarıyla birlikte olan annebabalar bu süreçte ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak zaman zaman yorgun düşmekte ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedirler. Bunun nedenleri arasında çağımızın hızlı yaşamı ve kişilerin kendileriyle çevrelerine yetmemektedirler. İşte bu noktada annebabalara düşen sorumluluk daha fazla artmaktadır. Kararlı anlayışlı ve sabırlı ayrıca yeniliklere açık bir şekilde tutum besleyen annebabalar çocuk yetiştirmede daha başarılı sonuçlar almaktadır” diye konuştu.

GAZİANTEP 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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