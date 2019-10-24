Başkan Doğan hizmetleri yerinde inceledi Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan: “Şehirlerin ömrü insan ömründen uzundur”

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, köylerde yapılan taziye evlerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Doğan, şehirlerin ömrünün insan ömründen uzun olduğunu, dolayısıyla hizmetler noktasında devamlılık, sürdürebilirlik ve erişebilirliği esas aldıklarını belirtti. Karkamış'a bağlı mahallelerde yapımları devam eden taziye evlerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Doğan, “İlçe merkezi ve bağlı köylerimizde ki ihtiyaçları tesbit ederek imkanlarımız doğrultusunda bu ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları ‘ortak aklı esas alarak yürütüyoruz. Yani yöre halkı ve alanında uzman arkadaşlarla birlikte istişare yapmayı da ihmal etmiyoruz. Çünkü, yaptığınız şeye yönetim penceresinden bakarsanız fiziki ya da sosyal bir projenin sürdürülebilirliği ve erişilebilirliği açısından size göre doğru olan bir proje şehir için doğru olmayabiliyor. Şehirlerin ömrü insan ömründen çok daha uzundur. Bu sebeple ortak çalışmalar yapmalıyız. İlçemizin geleceği ile ilgili, ‘Ben’ değil, ‘Birlikte ne yaparız’ı düşünmek gerekiyor” diye konuştu.

GAZİANTEP 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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