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Gaziantep’te bir “Ay Lav Yu” vak'ası daha Doğduğundan beri kimliği olmayan adam yardım ...

İHA

Gaziantep'te yaşayan 52 yaşındaki Mehmet Karataş, hayatı boyunca hiç kimlik çıkaramadığı için zor günler geçiriyor. Kimliği olmadığı için eşiyle resmi nikah kıyamayan Mehmet Karataş, bu nedenle 7 çocuğunu kendi nüfusuna da alamıyor.

Gaziantep’te bir “Ay Lav Yu” vak'ası daha Doğduğundan beri kimliği olmayan adam yardım bekliyor Kimliği olmadığı için ne resmi nikah kıyabiliyor, ne de çocuklarını nüfusuna alabiliyor

Gaziantep'te yaşayan 52 yaşındaki Mehmet Karataş, hayatı boyunca hiç kimlik çıkaramadığı için zor günler geçiriyor. Kimliği olmadığı için eşiyle resmi nikah kıyamayan Mehmet Karataş, bu nedenle 7 çocuğunu kendi nüfusuna da alamıyor.
Gaziantep'te Yeşilova Mahallesi'inde yaşayan ve hayatı boyunca hiç kimliği olmayan Mehmet Karataş, yetkililerden yardım bekliyor. Karataş’ın bu hali izlenme rekorları kıran ve "Biz varız fakat galiba da yokuz" repliğiyle meşhur olan “Ay Lav Yu” filmini bir kez daha akıllara getirdi. Yıllardır kimlik çıkarmak için girişimlerde bulunduğunu ama sonuç alamadığını söyleyen Karataş, bu nedenle hastaneye gidemediğini, bir işe giremediğini ve eşiyle resmi nikah dahi kıyamadığı için de yedi çocuğunu kendi nüfusuna alamadığını söyledi.
Daha önce birkaç kez kimlik için başvuruda bulunduğunu ama farklı sebeplerden yaptığı başvuruların reddedildiğini vurgulayan Mehmet Karataş, yetkililere çağrıda bulundu. Kimliği olmadığı için çocuklarının dayılarının üzerine kayıtlı olduğunu ve bu yüzden de tepki gördüğünü belirten Karataş, kimsenin kendisini anlamadığını vurguladı.

“Resmi nikah kıyamıyorum, çocuklarımı nüfusuma alamıyorum”
Varlığını hiçbir ortamda kanıtlayamadığını söyleyen Mehmet Karataş, “Bu yaşa kadar hiç kimliğim olmadı. Evliyim eşim ve 7 çocuğum var ama ne resmi nikah kıyabiliyorum ne de çocuklarımı kendi nüfusuma alabiliyorum. Kimliksiz işlem ve sigorta yapılamadığı için bir işe de giremiyorum, kimse beni işe almıyor. Yani mümkünse ben de herkes gibi kimliğim olsun istiyorum” dedi.

“Ne yaptıysam kimlik çıkaramadım”
Kimliğinin zamanın şartları nedeniyle babası tarafından çıkarılmadığını da aktaran Karataş, “Zamanında babam kimliğimi çıkarmamış. Babam öldükten sonra annem de çıkaramamış kimliğimi. Ondan sonra da ne yaptıysam kimliğimi çıkaramadım. Ben kimliğimi çıkarıp çocuklarımı üzerime almak istiyorum. Yani çocuklarımın dayılarının nüfusuna kayıtlı olmasını istemiyorum. Çocuklarım da bu yüzden bana kızıyorlar, ‘biz senin üzerine olmak, senin soyadını taşımak istiyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

“Yetkililerden yardım bekliyorum”
Yetkililere seslenen ve artık sıkıntı yaşamak istemediğini aktaran Karataş, “Yıllardır bu yüzden çok sıkıntı yaşadım. Hastaneye gidip tedavi bile olamadım. Cumhurbaşkanımıza, Fatma Şahin’e, Vali beye, herkese sesleniyorum. Ben kimliğimi istiyorum. Ben kimliksiz hiçbir şey yapamıyorum. Varlığımı kanıtlayamıyorum. Bana yardım edin” diye konuştu.

GAZİANTEP

24 Ekim 2019 Perşembe

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