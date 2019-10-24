Prof. Dr. Ali Gür: “Türkiye'nin birkaç tane daha nükleer enerji santraline ihtiyacı var" GAÜN’de Uluslararası Küresel Enerji ve Mühendislik Kongresi başladı

Gaziantep Üniversitesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Küresel Enerji ve Mühendislik Kongresi başladı. Kongrenin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Bir an önce en mükemmel şekilde korunaklı olarak birkaç tane daha nükleer enerji santrali kurmamız gerekiyor” dedi.

Gaziantep Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Enerji Yönetim Merkezi tarafından düzenlenen 4’üncü Uluslararası Küresel Enerji ve Mühendislik Kongresi'nin açılış töreni, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Artık, ekonomik kalkınmanın anahtarı enerjidir. Her ülke kendi topraklarında karbon analizleri yaparak enerjisini nasıl artırmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Büyük bir yarış var, ülkeler yarışıyor, şehirler yarışıyor, sektörler yarışıyor, bu acımasız rekabetin içerisinde donanımlı ve dirençli olarak at başı gitmek zorundayız. Şu an bilgi ve teknoloji çağının çok acımasız rekabetini yönetiyoruz ve artık bilgi ekonomisinden söz ediyoruz. En güçlü yanımız üniversitelerimiz, en güçlü sermayemiz beşeri sermayemiz. Maden yasasını 1970’li yıllarda çıkaran bir ülkede yıllardır su akmış biz bakmışız, bereketli hilalin tam ortasındayız. Almanya, güneş enerjisini güneş gülleriyle üretiyor. Rüzgar enerjisi ve jeotermal bu toprakların en büyük gücü ancak bunu enerjiye dönüştürememişiz. Hukuki düzenlemelere gittik, özel sektörün önündeki engelleri kaldırdık” dedi.



“SANKO olarak enerjiye büyük yatırım yaptık”

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, enerjiye büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, “SANKO olarak enerji sektörüne büyük önem veriyoruz, büyük yatırımlar yaptık. Bu yatırımları yaparken de doğaya mümkün olduğu kadar zarar vermemeye özen gösterdik. Yaptığımız santrali bile, büyük dağın içerisini oyduk çünkü doğayı bozmak istemedik. Bize normal projenin en az 20 milyon dolar fazla maliyeti oldu. Rüzgar var, nehir santrallerimiz var, jeotermal santrallerimiz var. Enerji her şeydir, enerji olmadan hiçbir şey olmaz, o bakımdan Türkiye’de inşallah petrolde bulunacak. Bizim de petrol konusunda araştırmalarımız var. Son 10 yıl içerisinde enerjiye yapılan yatırımlar çok büyük. Bizim yatırımımız 1.5 milyarı geçti. Şu an yeni yatırımımız 250 milyon dolar civarındadır. Şu an bin 500 öğrenciye burs veriyoruz” şeklinde konuştu.



“Türkiye’nin birkaç tane daha nğkleer enerji santraline ihtiyacı var”

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise dünya enerji savaşlarının Orta Doğu’da yaşandığını hatırlatarak, önemli olanın yenilenebilir enerji kaynaklarına ulaşmak olduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Gür, “Dünya enerji savaşlarının göbeğinde, bunun ana merkez noktası Orta Doğu. Enerji sadece petrol değildir. Kaya gazı var veya diğer insan kaynakları var. Önemli olan, var olan doğadaki kirlenmeleri ve zararları oluşturmadan doğal süreç içerisinde enerji üretebilmektir. Bu konuda Türkiye çok zengindir. Rüzgar enerjisi derseniz var, güneş enerjisi tarlalarımız çok yaygın ama yeterince belli kapasiteye ulaşamadık. HES derseniz var ancak bütün bunları yaparken Türkiye sanayisini çok hızlı bir şekilde geliştirirken en büyük açığı maalesef enerjisidir. Bunda da dışarıya bağımlıyız. Bunun için yeni enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. HES, güneş enerjisi, rüzgar, bütün bunlar var ancak bunların kapasitesi yetmiyor. O zaman Nükleer enerji santralleri gerekiyor. Bunu deyince hemen çevreciler ortaya atılıyor. Bakın birçok ülke nükleer enerji santralleri kuruyor. Bunların amacı, Türkiye'nin kendi enerjisini üretmemesidir. O yüzden bir an önce en mükemmel şekilde korunaklı olarak birkaç tane daha nükleer enerji santrali kurmamız gerekiyor” diye konuştu.

Kongre Kurulu Başkanı Doç. Dr. Adem Atmaca, Uluslararası Küresel Enerji ve Mühendislik Kongresi’nin Gaziantep Üniversitesinin görünürlülüğünü artırdığını belirterek, 2 gün sürecek kongre boyunca 7 salonda 18 oturumun gerçekleşeceğini, bu oturumlara 278 akademisyenin katılacağını söyledi.

GAZİANTEP 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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