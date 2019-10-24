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GTO’dan zeytincilikte fark oluşturacak proje Yıldırım: Bereketin, sağlığın, barışın simgesi zeytin ...

İHA

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Gaziantep'i geleceğe taşıyacak projelerine devam ediyor.

GTO’dan zeytincilikte fark oluşturacak proje Yıldırım: Bereketin, sağlığın, barışın simgesi zeytin için önemli bir adım atıyoruz

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Gaziantep’i geleceğe taşıyacak projelerine devam ediyor.
GTO, Dış Ticaret İstihbarat Birimi, Gaziantep’te Gastronomi Turizminin Kalitesinin Arttırılması projelerinin ardından “Gaziantep’te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi” nestart verdi.
Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsasının proje ortağı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil Ziraat Odalarının iştirakçi olduğu projenin açılış toplantısı Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Mutfak Dostları Derneği Başkan Yardımcısı ve Gazeteci/Yazar Nedim Atilla ile TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hakkı Çetin’in konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda projenin yol haritası sektör temsilcileri ve zeytin üreticileri ile paylaşıldı.
Toplantının konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep ve bölgesindeki en güçlü tarımsal ürünlerin fıstık ve biber olarak bilindiğini ancak bölge topraklarının zeytincilik için de oldukça iyi olduğunu ancak yeterince sahiplenilmediğinin altını çizen Yıldırım şunları kaydetti:
“Toprağın bize sunduğu nimetler arasında zeytin kadar lezzetli, zeytin kadar bereketli, zeytin kadar sağlıklı bir başka ürün var mı bilmiyorum. Böylesine önemli bir tarımsal ürün için uygun bir coğrafyaya sahip olmamız yanında zeytin ve zeytinyağı için bugüne kadar profesyonel çalışmalar maalesef yeterince yapılamamış. Kalite ve marka bilinci oluşturulamamış ve sektörel örgütlenme sağlanamamış. Biz de Gaziantep Ticaret Odası olarak, değerli proje ortaklarımızla birlikte bereketin, sağlığın, barışın simgesi zeytindeki bu eksikliği bir nebze olsun giderebilmek için önemli bir adım attık.”
İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projenin özellikle 3 ana adımını çok önemsediğini belirten Yıldırım, “Proje kapsamında kooperatif kurulması ve araştırma merkezi kurulması için altyapı çalışması yapılacak olmasını ve sektöre yönelik bir araştırma raporu hazırlanacak olmasını çok önemsiyorum. Projenin birçok faaliyeti var ancak bu 3 adımı hayata geçirdiğimiz takdirde inanıyorum ki sektöre önemli bir değer katmış olacağız.” diye konuştu.
“Gaziantep’te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi” ile neler yapılacak?
Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Kooperatifi Kurulmasına istinaden toplantılar yapılacak ve akabinde kooperatif kurulumu için başvuru işlemleri tamamlanacak. Zeytincilik ve Zeytinyağı Üretimi Araştırma Raporu hazırlanacak ve bu rapor, orta vadede kurulması planlanan “Zeytincilik Araştırma ve Geliştirme Merkezi”nin kurulumu için yol gösterici olacak. Zeytin Üreticilerine Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimleri düzenlenecek. Zeytinyağı Üreticilerine Yönelik ulusal ve uluslararası örnekler yerinde incelenecek. Zeytinyağı Üreticilerine Yönelik Bilinçlendirme Toplantıları düzenlenecek.

GAZİANTEP

24 Ekim 2019 Perşembe

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