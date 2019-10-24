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Kirpi avlayan 2 kişiye 8 bin TL para cezası

İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kir avlayan 2 kişiye jandarma ekipleri tarafından toplamda 8 bin TL para cezası kesildi.

Kirpi avlayan 2 kişiye 8 bin TL para cezası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kir avlayan 2 kişiye jandarma ekipleri tarafından toplamda 8 bin TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesine bağlı Tahtaköprü Gölü yakınların kirpi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçen İslahiye Yerel Hayvan Koruma Temsilciliği, Jandarma ile irtibata geçerek, kaçak kirpi avunun yapıldığı ileri sürülen bölgeye baskın düzenlendi. Ekipler H.D ve İ.Ö isimli iki şahsın kaçak bir şekilde kirpi avladığını tespit eti. Kaçak kirpi avladıkları belirlenen iki şahsa toplam 8 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.

GAZİANTEP

24 Ekim 2019 Perşembe

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