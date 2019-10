TOBB Gaziantep KGK Meclis Toplantısı yapıldı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Ülkemiz kadınların emeği ve mücadelesiile yükselecek”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) Meclis Toplantısı, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi ve KGK meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı.

KGK komisyonlarının faaliyetlerinin anlatıldığı toplantıda Mimar Nadide Özpekmezci ve Mimar Ceren Uğurluer’de tasarım konusunda sunum yaptı. Toplantıda kadın girişimcilere seslenen GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, kadın girişimcileri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, “İş dünyası çok büyük bir okyanus. Bu alemin içinde mücadele etmek kolay değil. Bayanlar olarak sizlerin mücadelesi daha da zor. Bu noktada üstlendiği sorumluluklarla bu meclisin çok başarılı işler yapacağına yürekten inanıyorum” dedi. “Ülkemiz kadınların emeği ve mücadelesi ile yükselecek” diyen Adil Sani Konukoğlu, “Ülkemiz tarihinde debu hep böyle olmuştur. Savaşlardan hep niye başarılı çıkmışız? Her yükün altından nasıl kalkmışız?Hep kadınlarımızın destekleriyle, verdikleri mücadeleleriyle bunu başarmışız.Ülkemizin nüfusunun yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor. Birlikte çalışarak, birlikte koşarak çok daha başarılı olabiliriz” diye konuştu.

Çocukların günün teknolojilerine uygun olarak yetiştirilmesinin önemine vurgu yapan Konukoğlu, “Çocukların, gençlerin elinden tutarak onlara yardımcı olalım, onları yapay zeka konusunda muhakkak eğitelim. Çünkü gelecekte birçok mesleği robotlar yapacak. Bu konuda destek olmaya da her zaman hazırız. Çalışmalarınızda girişimci kadınlara yönelik kurulan, Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi’ni (KAGİDEM) ve GSOMesleki Eğitim Merkezi’ni (GSOMEM) kullanabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Sözlerine 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek başlayan TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi de, “TOBB Gaziantep KGK olarak bize düşen her türlü görevde ülkemizin ve milletimizin yanındayız” dedi.

TOBB KGK’nın en büyük kadın girişimci ağı olduğunu dile getiren Ayşen Ahi konuşmasında, “Şehrimizde kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etme misyonuyla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi’ne çok büyük önem verdiklerini ifade eden Ahi konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“İçerisinde 24 işlik bulunan binamız hazır. Burada girişimci kadınlarımızla üretim yapmak üzere çalışmaya başlıyoruz. Amacımız şehrimizde kadın girişimci sayısını artırmak. Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın başkanlarımıza bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.”

