GAÜN’de, Prof. Dr. Antalya'dan Hukuk Teorisi Konferansı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi Amfisi’nde gerçekleştirdiği Hukuk Teorisi konferansında, “Verilen işten, verilen yükten, mesleğinizle ilgili her türlü faaliyetten kendinizi geliştirmek adı altında yoksun bırakmayın” dedi.

Prof. Dr. Antalya, GAÜN Hukuk Topluluğu tarafından düzenlenen konferanstaki konuşmasının devamında öğrencilere sadece çalışmanın yeterli olmadığını, aynı zamanda bir takım alt yapılara, asgari bilgilere ve koşullara da sahip olmaları gerektiğini söyledi.

İYİ BİR MESLEK EĞİTİMİ ALMANIZ ÖNEMLİ

Prof. Dr. Antalya konuşmasının devamında mutlaka iyi bir hukuk eğitimi, iyi bir meslek eğitimi almalarının önemli olduğunu vurgulayarak, öğrencilik yıllarından örnekler verdi. Prof. Dr. Antalyalı, “Marmara Hukuk Fakültesi yeni kurulan bir fakülteydi. Ben de ilk asistanıydım. İlk asistanı olarak başladığımda İstanbul ve Ankara Üniversitesi’nden farklı hocalar geliyordu. Birçok hocanın değişik şekillerde asistanlığını yapıyordum. Sadece bir hocanın elinde yetişmiş birisi olmamanın, birden çok hocayla birlikte temas etmenin sayesinde de her birinden ayrı bir şeyler öğrendim. Kendime de bir şeyler kattım. Kendi kişiliğimin bir parçası haline de getirdim. Siz de mesleğinizle ilgili olarak çevrenizdeki insanlardan, sadece buradaki hocalarınızdan değil, diğer hocalarınızdan çevrenizdeki hukukçulardan kendinize bilgi, tecrübe hem de kişilik olarak bir şeyler ilave etmeyi kendinize görev edinin” dedi.

GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban ise, yaptığı çalışmalarda da öncelikle metodoloji kavramının yerleştirilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya'nın kitaplarından zaman zaman yararlanırım. Çok kıymetli bilgiler var. Hukukta her zaman için derinlemesine inmek, derin düşünceyi sağlayabilmek çok önemli” diye konuştu.

GAÜN Hukuk Topluluğu Başkanı Abdulsamet Albay da konuşmasında,hukuk eğitimlerini her alanda ve çok yönlü gelişim göstermelerini sağlayacak faaliyetlerle zenginleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Albay,“Biliyoruz ki, iyi ve donanımlı bir hukukçu olarak yetişmemiz sadece hacimli kanunları, ağır hukuk kitaplarını okumak ve özümsemek değil çok değerli birikimlere sahip hocalarımızın bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak ve bunun yanı sıra dünyadaki gelişmeleri yakından gözlemleyerek, kişisel yetkinliklerimizi geliştirerek başaracağımızı biliyoruz” dedi.

GAZİANTEP 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:51

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.