\u015eahinbey Belediyesi taraf\u0131ndan Fidanl\u0131k Mahallesi\u2019ne yapt\u0131r\u0131lan Fidanl\u0131k Sosyal Tesisinin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde tamamland\u0131. \u015eahinbey \u0130l\u00e7esi\u2019nde \u00f6nemli projelere imza atan ve mesai saati g\u00f6zetmeden \u00e7al\u0131\u015fan \u015eahinbey Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Tahmazo\u011flu, Fidanl\u0131k Mahallesine yap\u0131lan sosyal tesis\u2019de yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n son a\u015famaya geldi\u011fini ifade etti. Her mahalleye bir sosyal tesis \u015eahinbey Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Tahmazo\u011flu vatanda\u015flar\u0131n ya\u015famlar\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131rma ad\u0131na bir\u00e7ok \u00f6nemli projeye imza att\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u201cHer mahalleye bir sosyal tesis anlay\u0131\u015f\u0131 ile \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131z yolda mahallelerimize taziye evleri ve sosyal tesisler yap\u0131yoruz. \u015eahinbey \u0130l\u00e7esi\u2019nin bir\u00e7ok mahallesine ve hatta sonradan mahalle olan k\u00f6ylerimize dahi, taziye evi ve sosyal tesis in\u015faat ettik. Fidanl\u0131k Mahalle sakinlerinin faydalanabilece\u011fi iki katl\u0131 bir tesis in\u015fa ettik. Tesisimizin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde tamamland\u0131. \u0130ki kattan olu\u015fan tesisimizin giri\u015f kat\u0131nda bay taziye evi ve muhtarl\u0131k, birinci kat\u0131n da ise bayan taziye evi ve kurslar\u0131n verilece\u011fi s\u0131n\u0131flar olacak. Tesisimizi en k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde tamamlayarak vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n hizmetine a\u00e7aca\u011f\u0131z\u201d dedi. Yakla\u015f\u0131k 706 metrekare alan \u00fczerinde Fidanl\u0131k Mahalle sakinlerine hizmet verecek olan sosyal tesiste baybayan taziye evi, kurslar\u0131n verilece\u011fi s\u0131n\u0131flar ve muhtarl\u0131k b\u00fcrosu bulunuyor.