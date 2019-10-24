Şahinbey Ampute´nin Milli Gururu

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, İsmail Korkmaz, Serkan Dereli, İbrahim Halil Esen ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş Milli Takım kampına davet edildi.

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor KulübüAmpute Futbol Takımı'nın başarılı futbolcuları Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, İsmail Korkmaz, Serkan Dereli, İbrahim Halil Esen ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş Türkiye Futbol Federasyonunun Antalya da yapılan kampa davet edildi. Ampute Milli Futbol Takımı, önümüzdeki sene Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonasına Antalya’da hazırlanıyor.

"Oyuncularımızla gurur duyuyorum"

Alınan davetten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Takım oyuncularımızdan başarılı oyuncularından Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, İsmail Korkmaz, Serkan Dereli, İbrahim Halil Esen ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş’un Milli Takım kampına davet edilmesi bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Mili Takım kadrosunun omurgasını takımımız oluşturuyor. Kulüp olarak iyi ve başarılı çalışmalar yaparak Gazi şehrimizi ve özellikle de Şahinbey İlçemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

GAZİANTEP 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:51

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.