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Güneş enerjisinde önemli adım REMI Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi açılış toplantısı ...

İHA

Güneş enerjisi yatırımlarının Gaziantep ve çevre illerde yaygınlaştırılması amacıyla Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından yürütülen güneş enerjisinden elektrik üretimi çalışmaları kapsamında, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ileAlman Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen, "Renewables&Mıgratıon Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi" açılış ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Güneş enerjisinde önemli adım REMI Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi açılış toplantısı yapıldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Şehrimizi güneş enerjisi panelleri ile donatabilir, bunu hem bir yatırım alanı olarak değerlendirebilir, hem de işletmelerimizin enerji ihtiyacını karşılamakta kullanabiliriz” GIZ-REMI Proje Direktörü Harald Flohr: Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanı Mustafa Çalışkan: “Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi öncelikli hedefimiz”

Güneş enerjisi yatırımlarının Gaziantep ve çevre illerde yaygınlaştırılması amacıyla Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından yürütülen güneş enerjisinden elektrik üretimi çalışmaları kapsamında, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ileAlman Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen, “Renewables&Mıgratıon Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi” açılış ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Program kapsamında “Yenilenebilir Enerji Arayışlarından Güneş Güneş’in Elektrik Enerjisi Yolculuğu” paneli düzenlendi.
GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSOMEM) gerçekleştirilen toplantıya,Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GIZREMI Proje Direktörü HaraldFlohr, Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanı Mustafa Çalışkan,GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak,GSO Genel Sekreteri ve REMI Proje Koordinatörü Kürşat Göncü, Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı İslim Arıkan,Gaziantep Makine Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Ovayolu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bilal MouneırSaedEid, Gaziantep Elektrikçiler Odası Başkanı Sadık Keş, sanayiciler, sektör temsilcileri ve proje kapsamında eğitim gören kursiyerler katıldı.
"Enerji ihtiyacının önemli kısmını güneş enerjisinden karşılanmayı hedefliyoruz"
Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, günümüz dünyasında günlük yaşamdan sanayiye kadar her alanda enerjinin en önemli unsur haline geldiğini belirterek, “Ülke olarak enerji ihtiyacımızı büyük oranda dışarıdan karşılıyoruz. Cari açığımızın en büyük kalemini de enerji kaynağı ithalatı oluşturuyor. Sanayiciler olarak bizim de üretim maliyetlerimizde elektrik fiyatları ilk sırada geliyor. Son dönemde sanayi elektriğindeki artışlar da enerjide ivedi olarak dışa bağımlılığımızı azaltmamız gerektiğini gösteriyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ise iyi değerlendirildiğinde en büyük zenginliğimiz. Türkiye ve özellikle şehrimiz coğrafi olarak güneş enerjisini kullanmak için son derece elverişli bir konuma sahip. Devletimizin de güneş enerji yatırımlarına yönelik önemli destekleri ve adımları söz konusu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemizin elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 6’lık kısmını güneş enerji santralleri karşılıyor. Bizler de atacağımız adımlarla şehrimizi güneş panelleri ile donatabilir, bunu hem bir yatırım alanı olarak değerlendirebilir, hem de işletmelerimizin enerji ihtiyacını karşılamakta kullanabiliriz. Bölgemizde güneş verimliliği yüksek olduğu için PolateliŞahinbey Organize Sanayi Bölgemizde de biz buna göre bir planlama yapıyoruz. Fabrikalarımızın çatısına güneş panelleri kurarak, fabrikalarımızın enerji ihtiyacının önemli kısmını güneş enerjisinden karşılanmayı hedefliyoruz. Özellikle güneş enerjisi konusunda bölgemiz ve Gaziantep önemli avantajlara sahip ve bu alanda hem yetişmiş insan gücüne hem de daha fazla yatırımcıya ihtiyacımız var.Güneş enerjisi yatırımlarının Gaziantep ve çevre illerde yaygınlaştırılması amacıyla Gaziantep Sanayi Odası olarak, Alman Uluslararası iş birliği kurumu (GIZ) ile birlikte Alman Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen ve “Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi” ana temalı eğitim ve farkındalık projesi yürütüyoruz. Bu önemli projenin gerçekleşmesinde kamu kurumları, üniversite, meslek odaları, imalatçı, distribütör, servis sağlayıcı, çalışanlar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
"Türkiye üretim potansiyeli olan güçlü bir ekonomiye sahip"
Kurum olarak ekonomik kalkınma, istihdamı geliştirme, enerji, çevre, barış ve güvenlik dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda 50 yılı aşkın deneyime sahip olduklarını belirten GIZREMI Proje Direktörü HaraldFlohr da, yenilenebilir enerji kaynakları ve göç projesi kapsamında çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. HaraldFlohr, “Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliğinin 50 yıldan uzun bir geçmişi var ve gelişmeye devam ediyor. GSO ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde mesleki eğitim vermek ve istihdam oluşturmak, enerji tedarik altyapısının sürdürülebilir, iklimnötr enerji ile iyileştirilmesini sağlamak istiyoruz. Projemiz Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından fonlanıyor. Türkiye küresel güneş kemerindeki diğer birçok ülkeyle karşılaştırıldığında önemli bir altyapıya ve yerli sanayinin yanı sıra, sadece geniş kapsamlı solar PV uygulamaları değil yerel üretim potansiyeli olan güçlü bir ekonomiye sahip” şeklinde konuştu.

"Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi öncelikli hedefimiz"
Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanı Mustafa Çalışkan da konuşmasında, Türkiye’nin genel elektrik enerjisi görünümü, yatırım imkanları, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelleri ve bu potansiyelleri nasıl değerlendirilebileceği konularında bilgiler verdi.
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesinin öncelikli hedef olduğuna vurgu yapan Mustafa Çalışkan şunları dile getirdi:
“Enerjide ithalat maliyetlerini azaltmak, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı, daha verimli, maliyet etkin ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde mümkün olan en yüksek düzeylerde rasyonel ve olabildiğince yerli teknolojiler kullanarak sonuna kadar değerlendirmek Türkiye Cumhuriyeti’nin öncelikli enerji politikası olmuştur ve olmaya devam edecektir.Türkiye, gelişen ekonomisiyle enerji talebinde de dünyada üst sıralarda yer almaktadır. Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu çalışması referans senaryo sonuçlarına göre; elektrik tüketiminin 2023 yılında 376 milyar kWh, 2039 yılında 613 milyar kWhseviyelerinde olacağı öngörülmektedir.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 9,1 milyon adet bina bulunmakta olup bu miktarın yaklaşık yüzde 87’si konut nitelikli binalardır. Türkiye’nin bina stoğuna her yıl 100.000’den fazla yeni bina eklenmektedir. Bu binaların çatı ve cephelerine önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 2.000 4.000 MW seviyelerinde güneş modülü sistemlerinin kurulabileceği öngörülmektedir.”
"Proje ile bölgede yeni girişimciler oluşturmayı, çalışanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz"
Proje hakkında bilgiler veren Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreteri ve REMI Proje Koordinatörü Kürşat Göncü, Gaziantep gibi güneş potansiyeli yüksek olan bir ilde, çevre dostu enerji kullanımına hizmet edecek bir proje ile bölgemizde yeni girişimciler oluşturmayı, çalışanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir projeyi yürütüyor olmaktan Gaziantep Sanayi Odası olarak büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Göncü, şunları aktardı:
“18 aylık bir sürede 120 Türk ve 120 Suriyeli olmak üzere 240 kursiyere “Fotovoltaik güneş panelleri montajı yapılması ve evlerde, işyerlerinde elektrik enerjisi üretilmesi için gerekli olan teçhizatın kurulumu, devreye alınması ve kullanılmasının öğretilmesi ile bu konularda girişimci olarak kendi işini kurmak isteyenlere girişimcilik eğitimi vermeyi amaçlamaktayız.”
Yapılan konuşmaların ardından GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak’ın moderatörlüğünü yaptığı “Yenilenebilir Enerji Arayışlarından Güneş Güneş’in Elektrik Enerjisi Yolculuğu Paneli” düzenlendi. Panelde, Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı İslim Arıkan güneş enerjisinden elektrik üretimi, Gaziantep Makine Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Ovayolu Gaziantep sanayisi açısından yenilenebilir enerjinin önemi ve atılması gereken adımlar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bilal Mouneır SaedEid de yabancı yatırımcılar açısından Gaziantep’in yenilenebilir enerji konusunda yatırım imkanlarını anlattı.
Toplantının ardından katılımcılar firmaların açmış olduğu stantları gezdi. Firma yetkilileri yapmış oldukları çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

GAZİANTEP

24 Ekim 2019 Perşembe

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  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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