Basketbol Cumhuriyet Kupası bu yıl da Gaziantep Kolej Vakfı’nın

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Şehitkâmil Belediyesi tarafından bu yıl 7.si düzenlenen Basketbol Cumhuriyet Kupasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Yıldız Erkekler Basketbol Takımı geleneği bozmayarak bu yıl da Cumhuriyet Kupasını kazanarak şampiyonluğunu bir kez daha ilan etti. Düzenlenen kupa töreninde Cumhuriyet Kupasını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’ndan alarak Mehmetçiğe asker selamı gönderen GKV’li şampiyonlar ayakta alkışlandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Yıldız Erkekler Basketbol Takımı “Şehitkâmil Belediyesi 7.Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası Ortaokullar Kategorisi’nde geleneği bozmadı ve Gaziantep Şampiyonu bir kez daha ilan etti. Gaziantep genelinde toplam 19 okulun katıldığı şampiyonanın finalinde Bahçeşehir Koleji’yle karşılaşan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Yıldız Erkekler Basketbol Takımı maçı 6746’lık bir skorla yenen Cumhuriyet kupasını bir kez daha kazanarak başarı müzesine götürdü. Düzenlenen kupa töreninde şampiyonluk kupasını Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’ndan alan şampiyon takım mutluluklarını idareci, öğretmen ve arkadaşlarıyla paylaştı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına bir kez daha Cumhuriyet Kupası kazandıran takımın antrenörlüklerini Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler yaparken şampiyon takımda Kerem Durmuş, Tolga Tiryaki, Baran Aydın, Yüksel Batın Korkmaz, Taha Torunoğlu, Orkun Gündoğdu, Resul Kazıcı, Esat Emir Kaya, Aras Akbulut, Ali Bekir Almacı, Cem Batallı, Ali Gökay Gören, Miraç Efe Özer, Melih Gürsel, Harun Karayiğit, Eren Güler, Ahmet Yiğit Taşdemir, Mehmet Berat Taşdemir ve Burak Yörük görev aldı. Kupa töreninde İstiklal Marşı Okunurken şampiyon takımın başarılı sporcuları Mehmetçiğe asker selamı göndermeyi ihmal etmedi. Şampiyonluğu gelenek haline getiren takımı kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı “Öğrencilerimizi böyle anlamlı bir kupayı okullarımıza bir kez daha kazandırdıkları için kutluyorum. Şehitkâmil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na da sporcularımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Her yıl Şehitkâmil Belediyesi tarafından çeşitli kategorilerde düzenlenen Cumhuriyet Kupası ilimizin en önemli organizasyonları arasında yer alıyor. Yüzlerce sporcuyu buluşturan bu etkinlikler elbette sporun barış ve kardeşlik olduğu gerçeğini bir kez daha gösteriyor. Başarılı takımımızı ve bu takımı başarıya götüren değerli antrenörlerimiz Mahmut Şahinler ve Vedat Oguzcan’ı bir kez daha kutluyor, bizleri daima destekleyen velilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

GAZİANTEP 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

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