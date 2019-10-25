Şehit Uzman Çavuş izin mevlit okutuldu

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Mardin'in Derik ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin ile PKK’lı teröristlere düzenlediği operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Muhammet Önek için memleketi Nurdağı ilçesinde, mevlit okutuldu.

İlçedeki Uzay çatılı pazar alanında öğle vakti düzenlenen mevlit programına İslahiye Kaymakamı ve Nurdağı Kaymakam vekili Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okunan mevlit ve duaların ardından katılımcılara mevlit yemeği ikramı yapıldı.

GAZİANTEP 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

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