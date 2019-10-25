Japonya Büyükelçisi, Gaziantep Standı’na hayran kaldı

Türkiye’nin Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, 2427 Ekim 2019 tarihlerinde Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen Turizm Fuarı’nda Türkiye’nin tanıtımında yer alan Gaziantep standını çok beğendi. Japon ziyaretçilerin ise, Gaziantep standına yönelik ilgisi dikkat çekti. Yöresel ürünlerin ikram edildiği standı ziyaret edenler, Antep baklavasına ve Antep fıstığına hayran kaldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan’la Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, standı gezen ziyaretçilerle yakından ilgilendi, gelenlere Gaziantep’i tanıtan broşürler verdi. Gaziantep standını gelen Türkiye’nin Japonya Büyükelçisi Mercan, Tekcan ve Alpay’dan Gaziantep hakkında bilgi aldı. Gazi şehrin Japonya’nın Osaka kentinde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğini söyleyen Mercan, Gaziantep’i yakından takip ettiğini belirtti. Son yıllardaki yurtdışına dönük çalışmalarla gurbetçilerin göğsünü kabarttığını dile getiren büyükelçi, Gaziantep’in köklü tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, gastronomisiyle yükselen bir değer olduğunu, üretken ve çalışkan kimliğiyle Türkiye’nin dönüşüme açık kentleri arasında yerini aldığını vurguladı.

Dünya’nın çeşitli ülkelerinden fuara katılan turizm acente sahipleri ve ziyaretçilere, Gaziantep’in tarihi ve ekonomik vizyonun yanı sıra Türkiye’nin gastronomideki Dünya’ya açılan penceresi olduğuna işaret eden Gaziantep heyeti, geleceğin en büyük turizm dalı olacak gastronomide Gaziantep’in Türkiye adına bu rolü en iyi şekilde üstlendiğini aktardı.

GAZİANTEP 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

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