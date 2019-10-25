TİM Deri Ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Gaziantep’te toplandı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen TİM Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Toplantısı’nda, Türkiye’nin deri ve deri mamulleri ihracatı masaya yatırıldı. Sektör Kurulu Toplantısı’nın ardından Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonunda Sektör Kurulu’nun da katılımı ile gerçekleştirilen “Deri ve Deri Mamulleri Sektör Toplantısı”nda sektörün ihracatına dair gündem değerlendirmesi yapıldı ve Gaziantepli deri ihracatçısı firmaların soruları yanıtlandı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında toplanan TİM Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulunda sektörün sorunları masaya yatırıldı. Gaziantep’te düzenlenen toplantıya Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. TİM Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak sektörel ihracatın arttırılmasına yönelik önemli çalışmalara imza atıldığını, Gaziantep’in deri ve deri mamulleri sektöründe en fazla ihracat yapan ikinci il olduğunu ifade etti. Sektörün sorunlarının istişare edildiği toplantıda ihracat rakamları da incelenerek, bir önceki yıla göre gözlemlenen değişiklikler değerlendirildi.

Ortadoğu’nun ayakkabısı Gaziantep’ten gidiyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Deri ve Deri Mamulleri Sektör Toplantısı”nda konuşan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirdiği ayakkabı ihracatının yarıya yakının Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği’ne (GAİB) bağlı üreticiler tarafından gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

Ayakkabı sektörü için Gaziantep şehri ve bölgesinin önemine değinen Şenocak, şunları söyledi; “Bu yılın ilk 9 aylık bölümünde ayakkabı sektörümüz 747 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirmiş bulunuyor. Gaziantep ve bölge şehirlerinden gerçekleştirilen ayakkabı ihracatı ise 134 milyon dolar ve civarında. Gaziantep şehrimiz Türkiye’nin ayakkabı ihracatında İstanbul’dan sonra ikinci büyük şehri. Toplam ayakkabı ihracatımızın yüzde 18’ini tek başına Gaziantep şehrimiz yapıyor. Özellikle tekstil malzemelerinden üretilen spor ayakkabıların ihracatının yüzde 42’si bu bölgeden gerçekleştiriliyor. Ortadoğu ülkelerine yapılan ayakkabı ihracatımız için ise Gaziantep şehrimiz çok daha büyük bir önem arz ediyor. Ülkemizden Ortadoğu’ya ihraç edilen ayakkabıların yarıya yakını lojistik avantajı ve yıllardan beri süre gelen ticaret geleneği ile Gaziantep ve yakın şehirlerinden gerçekleştiriliyor. Irak başta olmak üzere Yemen, Libya, Sudan hemen hemen bütün Ortadoğu’ya ayakkabı ihracatı yapılıyor. Ayakkabı sektörüne yön veren İtalya’ya bile Gaziantep’ten ihracat yapılıyor. Gaziantep başta olmak üzere bu bölgede üretim gerçekleştiren ayakkabıcılarımızın pazar çeşitliliğini arttırmayı ve onları yeni pazarlara açmayı hedefliyoruz. Üreticilerimizin ihracata daha fazla odaklanması ile ülke ekonomimize çok daha ciddi bir katkı sağlanacağına inanıyorum.”

Dericiler, sektör yetkilileri ile buluştu

GAİB hizmet binasında gerçekleşen TİM Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulunun ardından, sektörde faaliyet gösteren Gaziantepli ihracatçıların katıldığı “Deri ve Deri Mamulleri Sektör Toplantısı” düzenlendi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda; İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Zandar, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Güven Karaca, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Abdulsabur Endican, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Bekir Burak Uyguner ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Ömer Kadir Arpacı konuşmacı olarak katıldı. Gaziantepli deri ve deri mamulleri üreticisi ve ihracatçısı firmaların sorularına yanıt veren panelistler sektörün gelişimi ve ihracat artışının yakalanması için tavsiyelerde bulundular.

Deri ve deri mamulleri sektöründe Gaziantep’in önemli bir noktada olduğuna dikkat çeken GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Gaziantep, Türkiye genelinde deri sektöründen en çok ihracat yapan ikinci il konumunda. 2019 yılı ilk 9 ayında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin toplam deri ve deri mamulleri ihracatı 138 milyon dolar. Bu rakamın 134 milyon doları ayakkabı ve aksamları ihracatından geliyor. Gaziantep şehrimiz Türkiye’nin ayakkabı ihracatında ikinci büyük şehri. Toplam ayakkabı ihracatının yüzde 17’sini tek başına Gaziantep şehrimiz yapıyor. Firmalarımızın toplantıda ifade ettikleri sorunlara istinaden söylemeliyim ki bizim deri üretimi ve ihracatı yapan firmalardan istediğimiz ufak engellerle karşılaştıklarında hemen pes etmemeleri. Toplantıda dile getirilen sorunları biz yakinen takip ediyoruz ve çözülmesi için çaba gösteriyoruz. Yerelde yaşanan sorunlar er ya da geç muhakkak çözülecektir. Deri sektöründeki firmalarımızın yapması gereken ise iç piyasaya verdikleri emeği dış piyasaya yapacakları ihracata yönlendirmeleri. Çünkü ihracat olmadan firmalar büyüme noktasında sıçrama gösteremiyorlar. Toplantıya katılan değerli Birlik başkanları Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılarına sağladıkları avantajlardan, dış pazarlara açılmak isteyen firmalara verilen teşviklerden söz ettiler. Firmalarımızın bunların takipçisi olması gerekiyor. Biz de Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak birçok alanda ihracatçımıza destek olmak için buradayız. Burada tek lazım olan üreticimizin azmi ve isteğidir" dedi.

Sözlerine şöyle devam eden Kileci, "Biz biliyoruz ki GAİB üzerinden Deri ve Deri Mamulleri ihracatının neredeyse yarısı Ortadoğu ülkelerine yapılıyor. Ama artık Bölgemizin coğrafi olarak yakınlık duyduğu Ortadoğu’nun yanında ihracatını çeşitlendirmesi ve yeni pazarlara açılması gerekiyor. Artık biz ihracatımıza coğrafi bir kısıt getirmeyi bırakmalıyız. Zira ihracat artık fiziki bir olgu olmaktan çıkıyor, dijital bir platform haline geliyor. Firmalarımızın az evvel söz ettikleri ödeme sistemlerinden tutun da nakliye ve faturalandırmaya kadar birçok sorunu düşük maliyetlerle çok kısa zamanlarda çözmek mümkün. Halen devam etmekte olan “ETicaret”e dair farkındalık eğitimlerimiz ile ihracatçılarımızın bu sorunlarına çözüm getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

GAZİANTEP 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

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