Parke üzerinde tek yürek Cumhuriyet Bayramı Basketbol Kupası tamamlandı Başkan Fadıloğlu: “hesabı olanların hesapları tutmayacak”

Potada 7. Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Basketbol Kupası'nın şampiyonları belli oldu. Erkekler kategorisinde Gaziantep Kolej Vakfı şampiyonluk ipini göğüslerken, kızlar kategorisinde zirvenin sahibi Batıkent Ortaokulu oldu.

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliği içinde organize ettiği 7. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde oynanan final maçlarının ardından tamamlandı. 28 farklı takımdan 450’nin üzerinde lisanslı sporcunun mücadele ettiği organizasyonda erkekler kategorisinde Gaziantep Kolej Vakfı, kızlar kategorisinde Batıkent Ortaokulu şampiyon oldu.

Organizasyonun ödül töreni esnasında tek yürek Mehmetçiğe selam ve dua gönderen basketbolcular, çizdikleri birlik ve beraberlik tablosuyla tribünleri dolduran velilerinden büyük alkış topladılar. Müsabaka dönemi boyunca Şehitkamil Belediyesi Basketbol Akademisi'nde teknik kadroda görev yapan eğitmenler tarafından yetenek taramaları da gerçekleştirildi. Tarama çalışmaları sonucunda 14 sporcu, yerel liglerde faaliyet gösteren spor kulüplerine yönlendirildi. Şehitkamil Belediye Başkanlığı'nca branşa özgü sportif malzemelerle ödüllendirilen dev adamlar ve potanın perileri, parke üzerinden oldukça mutlu anılarla ve yüksek bir moralle ayrıldılar.

Sportif başarıları akademik başarıları kadar önemli

Potada 7. Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Basketbol Kupası ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Gençlerimiz, gür bir sesle okudukları İstiklal Marşımız esnasında adeta görev yaptıkları her yerde bire bir, göğüs göğse mücadele veren Mehmetçiğimize selam ve dua gönderdiler. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Milli değerlerle yetişen gençlerimiz sayesinde güzel ülkemiz üzerinde kirli hesapları olanların hesapları tutmayacak. 7. Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Basketbol Kupası'nda 28 farklı takımdan 450’nin üzerinde lisanslı sporcu mücadele etti. Gençlerimizin akademik başarıları kadar, spor alanındaki başarılarına da büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin severek katıldığı bu tip organizasyonların sayılarını her geçen gün arttırıyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde büyük destekleri olan Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilciliğine yürekten teşekkür ediyorum. Organizasyona katılan tüm sporcularımızı bir kez daha kutluyorum.”

GAZİANTEP 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:49

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.