"Gastronomi ve Gaziantep örneği" paneli GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Geleneksel lezzetlerimiz bu topraklarda yaşayan tüm kadim medeniyetlerin ortak mirasıdır” “Bu zengin mirası yaşatmak, tanıtmak ve geleceğe taşımak hepimizin ortak görevidir”

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’in sahip olduğu mutfak kültürünün ve eşsiz lezzetlerinin bu topraklarda yaşayan tüm kadim medeniyetlerin ortak miras olduğunu söyledi.

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı kapsamında düzenlenen, Gastronomide Kreatif Şehir: Gaziantep ‘Gastronomi ve Gaziantep Örneği’ konulu panelde konuşan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, "Gaziantep, Gastronomi şehri olarak Anadolu’dan dünyaya açılıyor. Gaziantep’i seçkin mutfağıyla ayrıcalıklı bir konuma taşıyan ve geçmişin bizlere bıraktığı zengin bir miras olarak gördüğümüz bu lezzetlerimizi geleceğe aktarmayı hepimizin ortak yükümlülüğü olarak görmekteyiz. Zira, Anadolu'nun bereketli topraklarının zengin bir yansıması olan bu değerler sadece Gaziantep’in değil aynı zamanda Türkiye'nin vazgeçilmez bir parçasıdır” dedi.

Antalya Anfaş Fuar Merkezinde gerçekleştirilen panele GTB Başkanı Akıncı’nın yanı sıra, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi MSM Genel Koordinatörü Fikret Tural ve Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu’da konuşmacı olarak katıldı.

Gaziantep’in UNESCO Creative Şehirler Ağına dahil olan ilk Türk şehri olduğunu anımsatan Akıncı, “Gaziantep, gastronomi alanında bir ilki başardı ve mutfak kültürünü Gastronomi ile taçlandırdı. Ülkemiz ve şehrimiz için bir ilk olan bu durumun mutlaka sürdürülebilir hale getirilmesi gerekiyor. Gastronomi sadece lezzetli yemeklerin yapıldığı ve sunulduğu şehir unvanı anlamına gelmiyor. UNESCO bu unvanın devam ettirilebilmesi için ortaya konulan zenginliklerin yaşatılmasına, saklanmasına, yeme içme kültürünün geliştirilmesine, mirasın tescillemesine ve etkinlikler yapmak suretiyle tanıtılmasına yönelik şartlar ortaya koyuyor. Şehir olarak özelikle Gaziantep Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz önderliğinde bu yolda, tanıtım organizasyonları, fuarlar, festivaller ve coğrafi işaretlemelerde önemli mesafeler kaydederek, başarılar elde ettik. Bundan sonra da bu sürecin gelişerek devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Coğrafi işaretli ürünler

Gaziantep’in Türkiye’de en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip şehirler arasında ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Akıncı, kentimiz adına şu ana kadar 25 farklı ürünümüze coğrafi işaret tescili alındı. Başvurusu yapılan diğer ürünlerle birlikte bu sayının yakın bir zaman içerisinde 50’ye ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

GTB’nin de özellikle tescil çalışmalarında aktif bir şekilde rol aldığına işaret eden Akıncı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geleneksel lezzetlerimizi korumak, gelecek nesillere taşımak ve bu ürünlere marka değeri kazandırmak amacıyla Coğrafi İşaret Tescil çalışmaları yürütüyoruz. Borsa olarak toplamda 12 ürünün tescilini gerçekleştirdik, 10 ürün içinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduk. Bunların yanı sıra Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzeti Lahmacunu da Türkiye’nin uluslararası tescilli ürünleri arasına katmak için çalışmalar sürdürüyoruz. Bu kapsamda baklavadan sonra Avrupa Birliğinden tescili şehrimizin ikinci ürünü olacak olan Antep Lahmacunu için gerekli yasal başvurularımızı tamamladık. Sonucun kısa bir süre içerisinde ilan edilmesini bekliyoruz.”

Akıncı, konuşmasında ayrıca GTB’nin menengiç kahvesinin tanıtımına yönelik gerçekleştirdiği proje ve diğer çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Panel, Akıncı ve diğer katılımcı konuklara günün anısına plaket taktim edilmesiyle sona erdi.

GAZİANTEP 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

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