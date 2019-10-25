İş adamlarına "Kurumsallaşma ve Aile Anayasası" anlatıldı

Gaziantep'te MÜSİAD ve GABİGEM Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri işbirliğinde “Kurumsallaşma ve Aile Anayasası” konulu seminer düzenlendi

MÜSİAD Gaziantep Şubesi binasındaki Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde Yönetim Danışmanı Tamer Ağar, aile şirketlerinin yapısı, aile şirketlerinin büyüme sürecinde karşılaştığı yönetimsel sorunlar ve çözümlere ilişkin detaylı bilgiler aktardı. Aile şirketlerinin kurumsallaşma kavramından korktuğuna dikkat çeken Ağar, “Bunun nedeni insanın bilmediği şeyden korkmasıdır. Amerikan futbolunu sevmemizin asıl nedeni kurallarını bilmememizdir.Kurumsallaşma süreci, aile şirketlerine esasında, işimizi nasıl daha iyi yapacağımızı ve yöneteceğimizi öğretir. Aile üyeleri kuralları öğrendikçe, bu süreçten daha fazla zevk alıyor.Milyon dolarlar için kavga eden aile şirketi hiç görmedim. Hep ufak tefek şeyler için sorun çıkıyor ve bu sorunlar çığ gibi büyüyor.Çocukların okul taksiti veya eve alınan bir televizyon için bile, büyük sorunlar çıkıyor. Çocuğumuzun hangi okula gideceğine sadece ben ve eşim karar verebilir. Büyük abinin bu konuda yapacağı yorumlar yıkıcı olabiliyor.Yapılacak çok küçük uygulamalarla,çok önemli iyileştirmeler sağlanabilir.Birinci nesil aile üyeleri tarafından kurulan her 100 aile şirketlerinden 80 tanesi ikinci nesli görmüyor. Geriye kalan 20 şirketten sadece 4 tanesi 3. nesli görüyor. Burada asıl sorulması gereken ise, 'Sizin şirketiniz torunları görecek mi, görmeyecek mi' sorusudur" dedi.

MÜSİAD üyesi iş adamları ve ailelerinin katıldığı program sonunda ise MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Tamer Ağar'a plaket vererek, verdiği bilgiler nedeniyle teşekkür etti.

GAZİANTEP 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

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