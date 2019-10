Şahinbey Belediyesi´nden amatör takımlara destek

Şahinbey Belediyesi 25 amatör futbol takımına bin 350 forma, şort, krampon, tozluk, tekmelik, 375 tane futbol topu malzeme desteğinde bulundu.

Akkent Spor Köyü içerisinde ki Ampute ve Okçuluk sahasında düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, MHP Şahinbey İlçe Başkanı Cahit Çıkmaz, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Abdulkadir Gözegir, meclis üyeleri ve amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı. Düzenlenen törende Şahinbey Belediyesi tarafından kentteki 25 amatör takıma bin 350 çift krampon, eşofman takımı, forma, şort, çanta, tozluk, tekmelik ve 375 adet futbol topu desteği verildi.

Sağlıklı bir yaşam için spor yapmalıyız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak gençlerin spor yapabilmeleri için spor alanları oluşturduklarını belirterek, “Spor gerçekten çok önemli, günlük hayatımızın parçası olması gereken önemli bir unsur. Sağlıklı bir yaşam için spor yapmak şart. Günümüzün yarım saatini, bir saatini spora ayıralım ki sağlıklı bir yaşam sürelim. Sadece bir branşta değil her branşta herkesin yeteneğine göre mutlaka spor yapması gerekiyor. Gaziantep’te spor yatırımlarını artırmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz spor köyümüz 86 bin 500 metrekare alana sahip, içerisinde kapalı spor salonu, yüzme havuzu, atletizm sahası, Ampute Futbol Sahamız, yürüyüş alanlarımız, okçuluk alanımız, bisiklet yollarımız, halı sahamız bulunuyor. Her yaştan insan, her türlü sporu burada yapabiliyor. Gençlerimizin ücretsiz spor yapabilecekleri 192 tane halı sahamız var. Yeşilvadi Parkımızın içerisinde 9,5 kilometre yürüyüş yolu ve bisiklet yolumuz var. Tüm parklarımıza yürüyüş alanları, spor alanları yapıyoruz. 10 bin vatandaşımız spor salonlarımızdan faydalanıyor. Tüm okul öğrencilerine çeşitli hediyeler veriyoruz. Her yıl 10 bin öğrenciye bisiklet vereceğiz. Amacımız başarıyı ödüllendirmektir. Ampute Takımımız başarıdan başarıya koşuyor, inşallah bu yılda yeni başarılara imza atacaktır. Şahinbey Belediyesi olarak spora yatırımlarımız ve malzeme desteklerimiz devam edecek. Amatör Spor Kulüplerine eşofman, forma, çanta, futbol topu vermiştik. Bugün de 25 takımımıza bin 350 tane forma, şort, krampon, tozluk, tekmelik, 375 tane futbol topu veriyoruz. Tüm ilçelerden gelen takımlarımıza destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

Sporu tabana yaymaya çalışıyoruz

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, insanları spor yapmaya teşvik etmek için çalıştıklarını belirterek, “Gaziantep’te sporun daha ileriye gitmesi için ve tabana yaymak için çalışıyoruz. ‘Spor için ne yapabiliriz, insanları nasıl spor yapmaya yönlendirebiliriz,’ noktasında çalışıyoruz. İnsanlar genelde spor dalı seçerken futbolu tercih ediyorlar. Ancak bizde sporun tabana yaygınlaşması kapsamında gençlerimize spor malzemeleri dağıtıyoruz. Malzeme dağıtımlarına da devam edeceğiz. Ampute Takımımıza çok önem veriyoruz. Ampute Takımımız geçtiğimiz hafta Türkiye Kupasını aldı. Kupamızı başkanımıza sunacağız. Ampute Takımımız Lig Şampiyonu oldu ardından Türkiye Şampiyonluğunu kazandık. Şimdi de Hedefimiz Avrupa’da şampiyon olmak” diye konuştu.

