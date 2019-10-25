Genç profesyoneller sertifikalarını aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Genç profesyoneller sertifikalarını aldı

İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve SAP Türkiye firmasıyla iş birliğinde yeni mezun gençlere yönelik düzenlenen "Genç Profesyoneller Programı"nın sertifika töreni yapıldı. katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un katıldığı törende çok sayıda öğrenci sertifika aldı.

Genç profesyoneller sertifikalarını aldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve SAP Türkiye firmasıyla iş birliğinde yeni mezun gençlere yönelik düzenlenen “Genç Profesyoneller Programı”nın sertifika töreni yapıldı. katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un katıldığı törende çok sayıda öğrenci sertifika aldı.
Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM)'de yapılan törene Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Programda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi olarak teknolojik yetkinlik kazandırmak amacıyla İstanbul, Ankara’dan sonra Gaziantep’te başlatılan bu programa emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Bir mottomuz var. ‘Bakış Açımızı Değiştiriyoruz’ dijital bir evrende yaşıyoruz. Hayatımızın her alanında artık makineleşme ve beraberinde gelen yenilikçi teknolojiler hâkim. Finans sektöründe artık verilerin daha iyi analiz edildiği, otonom araçların daha güvenli sürüş sağladığı, tıbbi doktorların daha iyi ameliyatlar ve operasyonlar yaptığı bir dünyadayız. Oyunun kuralları değişiyor. Bu anlamda malumunuz olduğu üzere 2020 yılına baktığımızda Dünya genelinde yeni teknolojileri bilen yaklaşık 40 milyon yeni bireylere ihtiyacımız var. Sizler bu nitelikli insan olmaya adaysınız. Çok daha iyi olacaksınız. Ülkemizde nitelikli iş gücü ihtiyacı artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı olarak bu ihtiyaca duyarlıyız ve bundan dolayı buradayız. Ülkemizde bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik bu çalışmaları karşılamaya yönelik destek verdiğimizi söylemek istiyorum ve bunların hepsini özellikle söylediğim bir şey var Ankara’nın doğusundaki her organizasyona geleceğime dair söz verdim. Hepimiz bakış açımızı değiştireceğiz ve saha da etkin bir rol almamız gerekecek. Sahada olmazsak masada olamayız. Eskiden dijitalleşme endeksimiz geriye giderken şimdi güçlü bir liderle ilerliyoruz. Dünyada bütün gelişmiş ülkelere baktığımızda görüyoruz ki dünyada güçlü kamu dijital dönüşüm lideri var. Artık Türkiye Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde 2023 vizyonu çerçevesinde kamu kurumlarının performansı, hizmet ve verimliliğini arttırarak kamunun dijital dönüşümüne öncülük edeceğiz” dedi.

"Üzerimize düşeni yerine getireceğiz"
Dünyada kullanılan bilginin büyük bir çoğunluğunun son yıllarda üretildiğini belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, “Çok hızlı bir dönüşüm var, cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde başkanlık sistemiyle birlikte Türkiye buna hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bu açıdan çok önemli. Kısa veya orta vadede Türkiye’yi Dünya’nın gittiği bu yere taşır. Gaziantep’in bu dönüşüme hazır olduğunu her fırsatta dile getirdik, özellikle sanayide yüksek teknolojiye geçişte birbirinden farklı konuları çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin çizdiği yol haritasında bir de üzerimize düşeni yerine getirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Çağımız dönüşüm çağı. Büyük bir ekosistem var. Siz bu işin uzmanlarısınız. Bize düşen bu ekosistemi iyi anlamak doğru kararlar almak. Artık dönüşüm zamanı. Bizim çocukluğumuzda bize öğretilenin tam tersini yapma zamanı Bize, ‘icat çıkartmayın’ dediler. Şimdi çocuklarımıza bunun tam tersini söylüyoruz. Aslında toplumda çok ciddi bir zihinsel dönüşümle karşı karşıyayız. Çağa baktığımızda bunun ruhunu iyi anlamak gerek. Artık kas dönemi bitti kafa dönemindeyiz. Gençlerimize güveniyoruz. Bize düşen önünüzü açmak. Dünya’nın yakaladığı bu trendi yakalamak, ekosistemin gereğini yapmak. ARGE Merkezi diyoruz, beraberinde tasarım merkezine dönüşüyor. Tasarım Merkezi’ne gerekli altyapıyı sağlamaz üretime dönüştürmezseniz yalnızca pazar olarak kalıyorsunuz. Türkiye pazar olamaz. Türkiye bunları üretme kapasitesine ulaşması gereken çok güçlü bir ülke” dedi.

"Yeni bir hikayeye ihtiyacımız var"
GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in tarihi İpek Yoluyla Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı olduğunu kaydederek, şunları aktardı: “Üretim ve ihracat bakımından Türkiye’nin 6’nci sırada yer alan şehrimiz, ihracatta geçen yıl 7 milyar dolar bu yıl ise 7,5 milyar dolar hedeflemektedir. 6 organize sanayi bölgesini bünyesinde barındıran kentimizin gelişen teknolojiye ayak uydurarak bizim de artık klasik üretimden çıkarak yeni üretim modellerine adapte olmamız gerekiyor. Çağ teknoloji çağı Türkiye ve kent olarak bizim de yeni bir hikayeye ve değişime ihtiyacımız var bunu da eğitim odaklı nitelikli insan yüksek teknolojinin sonucu yüksek katma değerli ürünlerle başarabiliriz. Önceleri dünyanın en büyük şirketleri arasında petrol şirketler bulunurken şimdi teknolojiyi ve bilgiyi kullanan firmalar önde yer almaktadır. Dijitalleşme bu sürecin en önemli unsurudur. Yeni dönemde sanayide robot teknolojisiyle sanayi 4.0’la üretilen ürünler insan eli değmeden teknoloji sayesinde üretiliyor.”

"Dijital dönüşümle 14 milyar dolar ihracata ulaşılır"
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, 2 ay süren 25 katılımlı programda iki Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencisinin bu global sertifikayı almayı hak kazandığını söyleyerek, dijital dönüşümü sağladıktan sonra Gaziantep’in 14 milyar dolar ihracata ulaşabileceğini dile getirdi.
Konuşmaların ardından Genç Profesyoneller Programı’nda sertifika almayı hak kazananlara sertifikası verildi.

GAZİANTEP

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey Belediyesi´nden amatör takımlara destek
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi´nden amatör takımlara destek
İş adamlarına "Kurumsallaşma ve Aile Anayasası" anlatıldı
YEREL HABERLER İş adamlarına "Kurumsallaşma ve Aile Anayasası" ...
"Gastronomi ve Gaziantep örneği" paneli GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Geleneksel lezzetlerimiz bu topraklarda yaşayan tüm kadim medeniyetlerin ortak mirasıdır” “Bu zengin mirası yaşatmak, tanıtmak ve geleceğe taşımak hepimizin ortak görevidir”
YEREL HABERLER "Gastronomi ve Gaziantep örneği" paneli GTB Yönetim ...
GKV’li miniklerden Türk bayraklı Cumhuriyet kutlaması
YEREL HABERLER GKV’li miniklerden Türk bayraklı Cumhuriyet kutlaması
Gündem olan fotoğraftaki doktor konuştu Ameliyat edeceği küçük hastasına sımsıkı sarılan doktor konuştu Hasta çocuk korkunca doktoru onu kucağında sakinleştirdi
YEREL HABERLER Gündem olan fotoğraftaki doktor konuştu Ameliyat ...
Ameliyata doktoruna sarılarak girdi
YEREL HABERLER Ameliyata doktoruna sarılarak girdi
Parke üzerinde tek yürek Cumhuriyet Bayramı Basketbol Kupası tamamlandı Başkan Fadıloğlu: “hesabı olanların hesapları tutmayacak”
YEREL HABERLER Parke üzerinde tek yürek Cumhuriyet Bayramı Basketbol ...
3 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER 3 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi
Dış ticarette yeni rota: Afrika Gaziantep ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım: "GTO olarak ihracatta bir Gaziantep Modeli oluşturmaya çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Dış ticarette yeni rota: Afrika Gaziantep ticaret ...
TİM Deri Ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Gaziantep’te toplandı
YEREL HABERLER TİM Deri Ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Gaziantep’te ...
Japonya Büyükelçisi, Gaziantep Standı’na hayran kaldı
YEREL HABERLER Japonya Büyükelçisi, Gaziantep Standı’na hayran kaldı
Şehit Uzman Çavuş izin mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş izin mevlit okutuldu
Basketbol Cumhuriyet Kupası bu yıl da Gaziantep Kolej Vakfı’nın
YEREL HABERLER Basketbol Cumhuriyet Kupası bu yıl da Gaziantep Kolej ...
Yaşlı kadın Gaziantep'te yeniden şifa buldu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın Gaziantep'te yeniden şifa buldu
İslahiye’nin bin 600 rakımlı Huzurlu Yaylası’nda son ürünler hasat ediliyor
YEREL HABERLER İslahiye’nin bin 600 rakımlı Huzurlu Yaylası’nda son ...
Güneş enerjisinde önemli adım REMI Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi açılış toplantısı yapıldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Şehrimizi güneş enerjisi panelleri ile donatabilir, bunu hem bir yatırım alanı olarak değerlendirebilir, hem de işletmelerimizin enerji ihtiyacını karşılamakta kullanabiliriz” GIZ-REMI Proje Direktörü Harald Flohr: Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanı Mustafa Çalışkan: “Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi öncelikli hedefimiz”
YEREL HABERLER Güneş enerjisinde önemli adım REMI Güneş Enerjisinden ...
Şahinbey Ampute´nin Milli Gururu
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute´nin Milli Gururu
Gaziantep'te 3 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi
Şahinbey'de bir sosyal tesis de Fidanlık Mahallesi’ne
YEREL HABERLER Şahinbey'de bir sosyal tesis de Fidanlık Mahallesi’ne
GAÜN’de, Prof. Dr. Antalya'dan Hukuk Teorisi Konferansı
YEREL HABERLER GAÜN’de, Prof. Dr. Antalya'dan Hukuk Teorisi ...
TOBB Gaziantep KGK Meclis Toplantısı yapıldı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Ülkemiz kadınların emeği ve mücadelesiile yükselecek”
YEREL HABERLER TOBB Gaziantep KGK Meclis Toplantısı yapıldı GSO ...
Baba ve oğluna iş yerinde kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Baba ve oğluna iş yerinde kurşun yağdırdı
Başkan Şahin, 2 mahalleyi ziyaret etti Şahin, sorunlara ivedilikle çözüm buldu
YEREL HABERLER Başkan Şahin, 2 mahalleyi ziyaret etti Şahin, ...
Kirpi avlayan 2 kişiye 8 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Kirpi avlayan 2 kişiye 8 bin TL para cezası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X