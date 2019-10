Genç profesyoneller sertifikalarını aldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve SAP Türkiye firmasıyla iş birliğinde yeni mezun gençlere yönelik düzenlenen “Genç Profesyoneller Programı”nın sertifika töreni yapıldı. katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un katıldığı törende çok sayıda öğrenci sertifika aldı.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM)'de yapılan törene Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi olarak teknolojik yetkinlik kazandırmak amacıyla İstanbul, Ankara’dan sonra Gaziantep’te başlatılan bu programa emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Bir mottomuz var. ‘Bakış Açımızı Değiştiriyoruz’ dijital bir evrende yaşıyoruz. Hayatımızın her alanında artık makineleşme ve beraberinde gelen yenilikçi teknolojiler hâkim. Finans sektöründe artık verilerin daha iyi analiz edildiği, otonom araçların daha güvenli sürüş sağladığı, tıbbi doktorların daha iyi ameliyatlar ve operasyonlar yaptığı bir dünyadayız. Oyunun kuralları değişiyor. Bu anlamda malumunuz olduğu üzere 2020 yılına baktığımızda Dünya genelinde yeni teknolojileri bilen yaklaşık 40 milyon yeni bireylere ihtiyacımız var. Sizler bu nitelikli insan olmaya adaysınız. Çok daha iyi olacaksınız. Ülkemizde nitelikli iş gücü ihtiyacı artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı olarak bu ihtiyaca duyarlıyız ve bundan dolayı buradayız. Ülkemizde bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik bu çalışmaları karşılamaya yönelik destek verdiğimizi söylemek istiyorum ve bunların hepsini özellikle söylediğim bir şey var Ankara’nın doğusundaki her organizasyona geleceğime dair söz verdim. Hepimiz bakış açımızı değiştireceğiz ve saha da etkin bir rol almamız gerekecek. Sahada olmazsak masada olamayız. Eskiden dijitalleşme endeksimiz geriye giderken şimdi güçlü bir liderle ilerliyoruz. Dünyada bütün gelişmiş ülkelere baktığımızda görüyoruz ki dünyada güçlü kamu dijital dönüşüm lideri var. Artık Türkiye Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde 2023 vizyonu çerçevesinde kamu kurumlarının performansı, hizmet ve verimliliğini arttırarak kamunun dijital dönüşümüne öncülük edeceğiz” dedi.



"Üzerimize düşeni yerine getireceğiz"

Dünyada kullanılan bilginin büyük bir çoğunluğunun son yıllarda üretildiğini belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, “Çok hızlı bir dönüşüm var, cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde başkanlık sistemiyle birlikte Türkiye buna hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bu açıdan çok önemli. Kısa veya orta vadede Türkiye’yi Dünya’nın gittiği bu yere taşır. Gaziantep’in bu dönüşüme hazır olduğunu her fırsatta dile getirdik, özellikle sanayide yüksek teknolojiye geçişte birbirinden farklı konuları çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin çizdiği yol haritasında bir de üzerimize düşeni yerine getirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Çağımız dönüşüm çağı. Büyük bir ekosistem var. Siz bu işin uzmanlarısınız. Bize düşen bu ekosistemi iyi anlamak doğru kararlar almak. Artık dönüşüm zamanı. Bizim çocukluğumuzda bize öğretilenin tam tersini yapma zamanı Bize, ‘icat çıkartmayın’ dediler. Şimdi çocuklarımıza bunun tam tersini söylüyoruz. Aslında toplumda çok ciddi bir zihinsel dönüşümle karşı karşıyayız. Çağa baktığımızda bunun ruhunu iyi anlamak gerek. Artık kas dönemi bitti kafa dönemindeyiz. Gençlerimize güveniyoruz. Bize düşen önünüzü açmak. Dünya’nın yakaladığı bu trendi yakalamak, ekosistemin gereğini yapmak. ARGE Merkezi diyoruz, beraberinde tasarım merkezine dönüşüyor. Tasarım Merkezi’ne gerekli altyapıyı sağlamaz üretime dönüştürmezseniz yalnızca pazar olarak kalıyorsunuz. Türkiye pazar olamaz. Türkiye bunları üretme kapasitesine ulaşması gereken çok güçlü bir ülke” dedi.



"Yeni bir hikayeye ihtiyacımız var"

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in tarihi İpek Yoluyla Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı olduğunu kaydederek, şunları aktardı: “Üretim ve ihracat bakımından Türkiye’nin 6’nci sırada yer alan şehrimiz, ihracatta geçen yıl 7 milyar dolar bu yıl ise 7,5 milyar dolar hedeflemektedir. 6 organize sanayi bölgesini bünyesinde barındıran kentimizin gelişen teknolojiye ayak uydurarak bizim de artık klasik üretimden çıkarak yeni üretim modellerine adapte olmamız gerekiyor. Çağ teknoloji çağı Türkiye ve kent olarak bizim de yeni bir hikayeye ve değişime ihtiyacımız var bunu da eğitim odaklı nitelikli insan yüksek teknolojinin sonucu yüksek katma değerli ürünlerle başarabiliriz. Önceleri dünyanın en büyük şirketleri arasında petrol şirketler bulunurken şimdi teknolojiyi ve bilgiyi kullanan firmalar önde yer almaktadır. Dijitalleşme bu sürecin en önemli unsurudur. Yeni dönemde sanayide robot teknolojisiyle sanayi 4.0’la üretilen ürünler insan eli değmeden teknoloji sayesinde üretiliyor.”



"Dijital dönüşümle 14 milyar dolar ihracata ulaşılır"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, 2 ay süren 25 katılımlı programda iki Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencisinin bu global sertifikayı almayı hak kazandığını söyleyerek, dijital dönüşümü sağladıktan sonra Gaziantep’in 14 milyar dolar ihracata ulaşabileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Genç Profesyoneller Programı’nda sertifika almayı hak kazananlara sertifikası verildi.

