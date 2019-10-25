Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Operasyonda 325 gram bonzai ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 325 gram bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu ile 0.98 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 kişi yakalandı.

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri son olarak Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi’ndeki sanayi alanında bulunan bir fabrikaya operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 325 gram bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu ile 0.98 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili M.K., G.G., M.İ., V.İ., F.A., C.Ö., M.B.C., A.C ve A.Ş. isimli 9 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçu nedeniyle adli makamlara sevk edildi.

GAZİANTEP 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

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