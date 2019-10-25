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Yeni mezunlar, Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön verecek SAP Genç Profesyoneller Programı ...

İHA

SAP Türkiye'nin ülkemizde geçen yıl başlattığı Genç Profesyoneller Programı'nın, Gaziantep Sanayi Odası ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin iş birliğiyle Gaziantep'te gerçekleştirdiği 3. etabın mezuniyet töreni kamu, siyaset, eğitim ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımı ile yapıldı.

Yeni mezunlar, Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön verecek SAP Genç Profesyoneller Programı Gaziantep’te mezunlarını verdi

SAP Türkiye’nin ülkemizde geçen yıl başlattığı Genç Profesyoneller Programı’nın, Gaziantep Sanayi Odası ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin iş birliğiyle Gaziantep’te gerçekleştirdiği 3. etabın mezuniyet töreni kamu, siyaset, eğitim ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımı ile yapıldı.
Yenilikçi teknolojilere odaklanan ve yeni mezun gençlere yönelik ücretsiz bir eğitim programı olmasıyla öne çıkan SAP Genç Profesyoneller Programı’nın Güneydoğu Anadolu’nun en büyük sanayi kenti Gaziantep’te gerçekleştirilen etabı, bugün düzenlenen mezuniyet töreniyle sona erdi. 2 ay süren eğitimler sonucunda mezun olan 25 genç, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarını aldı.
İstanbul ve Ankara etaplarının ardından gerçekleştirilen 2 ay süren eğitimler sonucunda mezun olan 25 genç, SAP’nin uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarını aldı.Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenentörene Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç,Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi,Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı,Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu ve projede yer alan geçler katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç konuşmasında dijitalleşmeye dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:
“Yaşadığımız dünyada her şey dijitalleşiyor. Oyunun kuralları artık değişiyor. Bu anlamda 2020 yılında dünya genelinde blok zinciri, yapay zeka, veri yönetimi gibi yeni teknolojiler alanında yaklaşık 40 milyon nitelikli insana ihtiyaç var. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu nitelikli iş gücüne talep artıyor. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikle kurumumuza dijital dönüşüm, Dijital Türkiye (eDevlet), siber güvenlik, büyük veri ve yapay zeka alanlarında kritik görevler verildi. Türkiye’nin dijital dönüşümünü bütüncül bir bakış açısıyla ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte gerçekleştireceğiz. Yerli millî dijital teknolojilerle dijital dönüşümü, dijital dönüşümle sosyal ve ekonomik refah artışını sağlayacağız. Teknolojiyi tüketen bir ülke olmak yerine üreten bir ülke olabilmek için milli teknoloji hamlesi önemli. Dijital çağda veriden değer üretmeyi düşünen bir çalışma anlayışı içerisindeyiz. İnsanı merkeze alan bir yaklaşımla bu yıl sonunda yayınlamayı planladığımız Ulusal Yapay Zeka stratejimizi oluşturuyoruz. Ayrıca Bilgi ve İletişim Güvenliği rehberi hazırlıyoruz. Çünkü veriyi oluşturduktan sonra en önemli nokta o veriyi koruyabilmektir. Tabii ki her şeyin başı beşeri sermaye. Bu anlamda 1 milyon genci ile Gaziantep çok önemli bir şehir. Bugün Gaziantep’te yazılıma ilgi duyan gençlerimizle bir araya geldik. Ülkemizde nitelikli çalışan ihtiyacını gidermek ve yeni nesil yeteneklerle donatılmış gençler yetiştirmek için ‘Genç Profesyoneller Programı’ gibi girişimleri destekliyoruz.”
Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül şunları söyledi:
“Şu an dünyada kullanılan bilginin yaklaşık yüzde 70’i son 30 yılda üretilen bilgi. Çok hızlı bir dönüşüm var. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bu açıdan çok önemli. Bu ofis, dünyanın gittiği yere mutlaka Türkiye’yi taşıyacaktır. Gaziantep olarak Dijital Dönüşüm Ofisi’nin çizdiği yol haritasında biz de üzerimize düşeni yapacağız. Burada gerçekleştirilen bu programın yapılması dahi bir yeniliktir. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de şu değerlendirmede bulundu:
“Ülkemizin Ortadoğu’ya açılan kapısı olan Gaziantep, sanayi ve ticaretteki başarısıyla ülkemizin lokomotif bir şehri olarak konumunu devam ettirmektedir. Üretim ve ihracatta Türkiye’de 6. sırada yer alan şehrimiz geçen yıl itibarıyla 7 milyar dolar ihracat yapmış ve bu yıl da 7,5 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflemektedir. Böylesi bir iş hacmine sahip olmakla birlikte bunu sürdürülebilir kılmamız da büyük önem taşımaktadır. Gelişen teknolojilerle birlikte bizim de artık klasik üretim anlayışından çıkıp yeni üretim modellerine adapte olmamız gerekiyor. Çağımız teknoloji çağı, bu nedenle hem ülke hem de şehir olarak yeni bir değişime ihtiyacımız var. Bunu da eğitim temelinde nitelikli insan, ileri teknoloji ve bunun sonucu olarak yüksek katma değerli ürünlerle başarabiliriz.Hayatımızın her alanında olduğu gibi sanayi ve üretimde hızla dijitalleşiyor. Robot teknolojileri, yalın üretim ve endüstri 4.0 ile üretim prosesleri el değmeksizin gerçekleştiriliyor. Biz sanayiciler için üretim, işçi maliyetleri, lojistik ve pazar en önemli sacayaklarını oluştururken, dijitalleşme tasarruf, verimlilik ve pazar konusunda işimizi kolaylaştırıyor. Amacımız, yeni teknolojileri kullanmakla birlikte, mevcut tesislerimizde verimliliği ve buna bağlı olarak kazancımızı da artırmak. Bu kapsamda Gaziantep Sanayi Odası olarak biz de şehrimizin ve bölgemizin dijital dönüşümünü sağlayacak model fabrika çalışmalarımıza başladık.”
SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan şunları söyledi:
“Yaklaşık 20 yıl önce sizlere verilen bu programda eğitmen olarak bulunuyordum. Bundan gurur duyuyorum. Dünyamız hızla değişiyor. Bu dönüşümde yenilikçi teknolojilere hakim ve teknik becerileri gelişmiş çalışanlara duyulan ihtiyaç da giderek artıyor. Bu doğrultuda, SAP Genç Profesyoneller Programı ile üniversiteden yeni mezun ancak iş bulamamış ya da niteliklerine uygun bir işe girememiş olan gençlere ileri teknolojiler alanında kapsamlı bir eğitim sunuyor, 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerle donatılmış nitelikli iş gücü yetiştiriyoruz. Böylece gençlerimize ekosistemimizde istihdam fırsatı veriyoruz. Bugün burada büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz tören ile 25 gencimizi daha mezun ediyoruz. Gençlerimizin heyecanlarını gönülden paylaşıyorum. Bu gençlerimizin, sadece Türkiye’nin en büyük sanayi sitesine sahip Gaziantep’e değil aynı zamanda ülkemize ve bölgemize de büyük değer katacağına inancımız tam.”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şöyle konuştu:
"Çağımız dönüşüm çağı. Büyük bir ekosistem var. Siz bu işin uzmanlarısınız. Bize düşen bu ekosistemi iyi anlamak doğru kararlar almak. Artık dönüşüm zamanı. Bizim çocukluğumuzda bize öğretilenin tam tersini yapma zamanı Bize, ’icat çıkartmayın’ dediler. Şimdi çocuklarımıza bunun tam tersini söylüyoruz. Aslında toplumda çok ciddi bir zihinsel dönüşümle karşı karşıyayız. Çağa baktığımızda bunun ruhunu iyi anlamak gerek. Aslında Picasso, ’ben resimlerde gördüğümü değil düşündüğümü boyadım’ diyor. Yeni Picassolar çıkarma çağı. Elimizdeki en büyük gücümüz beşeri sermaye. 1 milyon genç nüfusumuz var. Dünya yaşlanıyor. Avrupa ve Amerika’da en akıllı gençleri içinde barındırma trendi var. Ama bu gibi çoğu ülkede en büyük sorun beşeri sermayenin azalmasıdır. Buralarda yetkililerle konuşarak, ’Bunu nasıl çözeceksiniz?’ dediğimde çözümü Yapay Zekayla olduğunu belirttiler. Ya bu durumu iyi anlayacağız ya da yenilenmezsek yenileceğiz. Biz büyük bir milletiz ve büyük millet olmak büyük hayaller, büyük mücadeleler gerektirir. Hayaliniz ve mücadele ruhunuz varsa kendimize güvenmemiz kendi insanımıza güvenmemiz gerekir. Doğalgaz, petrol, altın hepsi kısıtlı. Ama bir şey var ’Zeka’. Artık kas dönemi bitti kafa dönemindeyiz. Gençlerimize güveniyoruz. Bize düşen önünüzü açmak. Dünya’nın yakaladığı bu trendi yakalamak, ekosistemin gereğini yapmak. ArGe Merkezi diyoruz, beraberinde tasarım merkezine dönüşüyor. Tasarım Merkezi’ne gerekli altyapıyı sağlamaz üretime dönüştürmezseniz yalnızca pazar olarak kalıyorsunuz. Türkiye pazar olamaz. Türkiye bunları üretme kapasitesine ulaşması gereken çok güçlü bir ülke.”
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen ise konuşmasında “Biz SAP Türkiye programını Gaziantep Sanayi Odasıyla birlikte HKÜ’de gerçekleştirdik. 25 katılımcımız vardı. 25 katılımcının içinde ikisi HKÜ öğrencisi. Bu öğrencilerimiz global sertifikayı almaya hak kazandılar. Dijital Dönüşüm sertifikasını alan öğrenciler, bulut tabanlı akıllı bir sistem kullanarak kurumsal kaynaklamaya çözüm sağlamaya çalışacaklar. Ayrıca Cloud (bulut) uygulamalarını gerçekleştirerek SAP proje etkinleştirilmesi adına çalışmalar yapacaklar. Bu çalışmalarla beraber dijital dönüşüm sağladıktan sonra ciddi rakamlar elde edilecek. Eticaret geliştikçe Gaziantep’in ihracatı da birden artacak. O bakımdan dijital dönüşüm hepimiz için bir gereklilik. Biz Gaziantep’te ki üniversiteler olarak bu çalışmaları yaptığımız da Gaziantep’e büyük bir katkı sunmuş olacağız. Bu şehir için neler yapabiliriz bunları değerlendireceğiz" dedi.
SAP Hakkında
Akıllı İşletmeler ile gücüne güç katan bir deneyim şirketi olarak SAP, tüm sektörlerde her ölçekteki şirketin iş süreçlerini en iyi şekilde yürütmesine destek oluyor. Dünyadaki finansal işlemlerin yüzde 77’si SAP sistemine dokunuyor. Öğrenen Makineler, Nesnelerin İnterneti ve gelişmiş analitik teknolojilerimiz, şirketlerin akıllı işletmelere dönüşmesine yardımcı oluyor. SAP’nin uçtan uca uygulamaları ve servisleri, özel sektör ve kamu sektöründen 437 binden fazla kurumun karlı bir şekilde faaliyet göstermesine, değişimlere uyum sağlamasına ve rekabette fark oluşturmasına olanak tanıyor. SAP’nin iş yazılımları alanındaki liderliğini Türkiye’de de devam ettiren SAP Türkiye, şirketin 65. ülke ofisi olarak 2001 yılında kuruldu. Bugün SAP Türkiye, Ankara ve İstanbul’da yer alan ofisleri ve İstanbul Teknopark’ta yer alan SAP Geliştirme Merkezi dahil olmak üzere 250 kişilik uzman bir ekip ile 1300’ün üzerinde kuruma hizmet vermektedir. SAP’nin dünya genelindeki yaygın kullanımına paralel olarak Türkiye’de yıllık ciroya göre en büyük 10 şirketin 8’i iş süreçlerini, en büyük 10 bankanın 9’u ve Borsa İstanbul listesinin en tepesindeki şirketlerin yüzde 70’ten fazlası iş süreçlerini SAP çözümleri ile yönetiyor. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’deki gelirlerini ve çalışan sayısını istikrarlı olarak artıran SAP Türkiye, ekosistemindeki onlarca iş ortağıyla birlikte 4000’in üzerinde nitelikli iş gücüne de istihdam imkanı sağlamış bulunuyor.

GAZİANTEP

25 Ekim 2019 Cuma

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