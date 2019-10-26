Alkollü sürücü önce elektrik direğini devirdi sonra karşı yola geçti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Gaziantep’in İslahiye İlçesi’nde alkollü olduğu ileri sürülen sürücü önce elektrik direğine çarptı sonra karşı yola geçti.

Edinilen bilgiye göre; İslahiye Hatay karayolunun 2. kilometresi Kırıkçalı mahallesinde seyir halinde bulunan O.Y.(46) yönetimindeki 27 SE 441 plakalı otomobil önce orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak devirdi. Karşı yola geçen geçerek durabilen sürücü O.Y. çarpmanın etkisi ile yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralanan sürücünün 293 promil alkollü olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GAZİANTEP 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:48

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.