Direğe çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

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GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Osman Y. (46) yaralandı. Osman Y.'nin 2.93 promil alkollü olduğu saptandı.

Kaza, gece yarısı İslahiyeHassa karayolunun 5´inci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne giden Osman Y. yönetimindeki 27 SE 441 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Karşı yöne geçerek duran otomobilin sürücüsü Osman Y. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Osman Y., İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Osman Y.'nin, 2.93 promil alkollü olduğu belirlendi.



GAZİANTEP 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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