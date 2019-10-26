Gaziantep Kolej Vakfı Dr. Yavuz Samur’u Ağırlayacak Öğretmenler ve Velilerin Kaçırmaması Gereken Bir Söyleşi

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, BÖTE Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yavuz SAMUR “Oyun Temelli Öğrenme, Eğitimde Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun Tasarımı” ve “Çocuğum ve Teknoloji” konulu söyleşilere katılmak üzere Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının ev sahipliğinde Gaziantep’e geliyor.

Anadolu’nun eğitim kalesi Gaziantep Kolej Vakfı eğitim alanındaki hizmetlerini sürdürürken son dönemlerde eğitimde meydana gelen değişikliklerin yanı sıra günümüzün en önemli sorunu haline gelen teknoloji bağımlılığının masaya yatırılacağı önemli bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, BÖTE Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yavuz SAMUR Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nın ev sahipliğinde Gaziantepli öğrenci velileri ve Gaziantep’te görev yapan öğretmenlerle bir araya gelecek. 31 Ekim 2019, Perşembe günü saat 17.30 da GKV Özel Okullarında söyleşiye konuşmacı olarak katılacak olan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, BÖTE Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Samur ilk olarak “Oyun Temelli Öğrenme, Eğitimde Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun Tasarımı” konusunda öğretmenlere yönelik, ardından da velilere yönelik “Çocuğum ve Teknoloji” konulu söyleşiler yaparak konularla ilgili katılımcılara çeşitli bilgiler vereceği açıklandı.

GAZİANTEP 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:48

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.