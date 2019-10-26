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Başkan Mehmet Çıkmaz'dan 29 Ekim mesajı

İHA

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Zorlu bir mücadele sonucu kurulan Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmak en büyük hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Çıkmaz'dan 29 Ekim mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Zorlu bir mücadele sonucu kurulan Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmak en büyük hedefimizdir” ifadelerini kullandı.
Türk milletinin en büyük kazanımlarından biri olan Cumhuriyetin, kayıtsız şartsız millet egemenliğine dayanan bir yönetim biçimi olduğunu belirten Başkan Mehmet Çıkmaz, mesajında "Cumhuriyet, tarihin her döneminde hür yaşamış olan Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğünün ve asla başka bir milletin boyunduruğu altına girmeyeceğinin göstergesidir. Zorlu bir mücadele sonucu kurulan Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak en büyük hedefimizdir. Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere olan bağlılığı, ilkeli ve vizyonlu dış politikasıyla dünyanın en saygın devletleri arasında yer almakta, mazlum ve mağdur milletlerin umudu olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutlar, başta Atatürk olmak üzere vatan için hayatlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Yüce Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

GAZİANTEP

26 Ekim 2019 Cumartesi

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