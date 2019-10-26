GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını belirten GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, "Tarihin her döneminde hür yaşayan milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96 yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" şeklindeki sözlerini de hatırlatan Başkan Kaplan, mesajında, "Medeniyet yarışında bizleri en ileriye götürecek olan Cumhuriyetimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin en büyük vazifesidir. Türk iş dünyası olarak daha güçlü bir Cumhuriyet için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadarki süreçte vatan için gözünü kırpmadan hayatın veren tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, mekanları cennet olsun diyoruz" ifadelerine de yer verdi.

GAZİANTEP 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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