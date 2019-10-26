GKV’li miniklerden Cumhuriyet Korteji

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Cumhuriyetin kuruluşunun 96.yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediği Cumhuriyet Kortejinde minik öğrenciler ellerindeki Türk bayrakları ve üzerinde Cumhuriyet ve Atatürk temalarının yer aldığı minik öğrenciler tarafından hazırlanan pankartlar dikkat çekti. GKV eğitim kampüsünde adeta bayrak olup akan minik öğrencilerin coşkusu görmeye değerdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin startını verdi. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Cumhuriyet Kortejinde bu yıl da minik öğrenciler ellerindeki bayraklar ve dövizlerle dikkat çekerken hep birlikte seslendirdikleri Cumhuriyet konulu marşlarla dikkat çektiler. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında önce sınıflarını bayraklarla donatan minik öğrenciler daha sonra okul bahçesinde düzenlenen korteje katıldı. Minik öğrenciler kendi elleriyle hazırladıkları pankartlarda Atatürk ve Cumhuriyet konulu temalara yer verdi. Kortej yürüyüşünü yakından takip eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokul Müdürü Uğur Özeren, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı Hayal Bazoğlu, Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman, Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Okuyucu öğrencileri ve organizasyona emeği geçen idareci ve öğretmenleri kutladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin hafta boyunca devam edeceğini ifade ederek bütün sınıfların Türk bayraklarıyla donatıldığını ve sınıflarda öğretmenlerin Cumhuriyetin önemini bir birinden farklı etkinliklerle anlattıklarını sözlerine ekledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren diğer eğitim kurumlarında da bir birinden farklı etkinliklerle kutlanmaya başlandığı ve kutlamaların ay sonuna kadar devam edeceği de açıklandı.

GAZİANTEP 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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