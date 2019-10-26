Gaziantep'te 93 araç trafikten men edildi

Gaziantep'te yapılan trafik uygulamalarında toplamda bin 547 sürücü, yaya ve araç plakasına işlem yapıldı. Uygulama kapsamında 93 araç trafikten men edilirken 6 sürücü belgesine de el konuldu.

Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik ışık ve işaretlerine uymayan araçlara yönelik denetimlerde bulundu. 25 Ekim 2019 günü il merkezi ve şehirlerarası kara yollarında yapılan denetimlerde toplam 4 bin 570 araç kontrol edildi. Kontrollerde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 12 sürücüye ve araç plakasına konvoy oluşturmak ve sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 6 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 498 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 14 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 27 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 10 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 2 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 2 sürücüye belediye sınırları içinde izin almadan taşımacılık yapmaktan, 2 sürücüye tescil belgesinde gösterilen maksat dışında araç kullanmaktan ve 974 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.

Denetimler kapsamında genel toplamda bin 547 sürücü, yaya ve araç plakasına işlem yapılırken, 93 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan 6 sürücünün belgesine ise el konuldu.

GAZİANTEP 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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