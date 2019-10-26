Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Ekiplerin il genelinde yaptığı son operasyonda 30 tanesi fişekler halinde 20 gram metamfetamin maddesi, 21 adet captagon hap, 10 gram toz esrar maddesi, 4 tanesi fişekler halinde 5 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.

GAZİANTEP 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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