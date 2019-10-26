Arabuluculuk Merkezleri 5. Çalıştayı başladı

Arabuluculuk Merkezleri 5. Çalıştayı, GATAM ev sahipliğinde başladı.

2 gün sürecek olan Arabuluculuk Merkezleri 5. Çalıştayı Gaziantep Alternatif Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (GATAM) ev sahipliğinde Gaziantep’te başladı. Çaslıştay ‘iş dünyasının arabuluculuğa bakışı’ konulu oturumu Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Genç İş Adamları Derneği Başkanı Bora Tezel’in konuşmacı olarak katıldığı ve Arabulucu Avukat Emine Aybüken Yıldırım moderatörlüğünde yapıldı.

“Ticaret insanlarının en büyük sermayesi zamandır”

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım arabuluculuğun ahilik kültüründen geldiğini belirterek, “Arabuluculuk sistemi, daha önceden ahilik kültüründe iki esnafın kendi aralarında anlaşmazlığa düştüğünde Ahi babaya gitmesiyle sorunlarının çözülmesi sisteminin günümüze versiyonudur. Biz yıllar sonra uzlaşma noktasından uzaklaşmışız ancak Avrupa ülkeleri özellikle İngiltere bunu çok iyi kullanmıştır. İngiltere’deki ticari davaların yüzde 98’i arabulucu sistemiyle çözülüyor. Bu noktada biz ticaret insanlarının en büyük sermayesi zamandır. Zaman kazanmak açısından biz arabuluculuk müessesesini çok önemsiyoruz” dedi.

“Arabuluculuk bize zaman itibar ve para kaybetmemeyi sağlıyor”

Arabuluculuğun kendilerine zaman, itibar ve para kaybetmemeyi sağladığını ifade eden Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Arabuluculuk bize zaman itibar ve para kaybetmemeyi sağlıyor. Düşünün çok basit davalarda bile Mübaşir’in sizin kapıda ismen size hitap etmesi ve sizi davaya davet etmesi çok büyük bir sorundur. Çünkü insanlar bunun neyi var acaba diye düşünüyor. İki tarafın uzlaşması maddi kaybı önlüyor. Bu olayın içerisinde kaybeden olmuyor. İşverenler artık iş akitlerini sonlandırırken arabulucu bürolarını kullanmaya çalışıyor. Çünkü işçi daha sonra dava açmaması konusunda bize hukuk diliyle anlattığınız için elimiz kuvvetleniyor” şeklinde konuştu.

“Arabuluculuk damarlarımıza işlemesi gereken bir kültürdür”

Arabuluculuk sisteminin damarlarımıza işlemesi gereken bir kültür olaması gerektiğini vurgulayan Gaziantep Genç İş Adamları Derneği Başkanı Bora Tezel, “Bir iş adamının en çok istediği şey iş hayatının sorunsuz pürüzsüz pratik yollardan devam etmesidir. Ancak karşımıza çıkan davalar bizleri hem zaman hem maddi olarak zora sokuyor. O anlamda arabuluculuk gerçekten çok önemlidir. Dünyaya baktığımızda ilk defa arabuluculuk emarelerinin Amerika’da ortaya çıktığını sonra 1980’lerde yaygınlaştığını ve 1990’lı yıllarda Avrupa’da yaygınlaştığını görüyoruz. Burada yaklaşık 30 yıllık bir kaybımız var. Bu 30 yıllık kayıpta adalet sisteminde binlerce dosya getirdi. Biz iş dünyasında dertlerle değil işimize gücümüze odaklanmak istiyoruz. Bununda en kestirme yollarından bir tanesi arabuluculuktur. Arabuluculuk aynı zamanda bir kültürdür. Bunun hayatımızda daha fazla yaygınlaşması gereken damarlarımıza işlemesi gereken bir kültürdür. Kavga ve çekişme yerine bir işi kısa yoldan çözmek bu iş için harç ödememek tebligatla uğraşmamak süreyi uzatmamak bütün iş adamlarının isteyeceği bir yöntemdir. Rakamlara baktığımızda da olay kendisini açıklıyor” diye konuştu.

Çalıştaya Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Genç İş Adamları Derneği Başkanı Bora Tezel, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Başkanı Emsal Sergen ve Türkiye’nin birçok bölgesinden arabulucular katıldı.

GAZİANTEP 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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