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Teknoloji Bağımlılığına karşı farkındalık hamlesi 41. Geleneksel Satranç Turnuvası ...

İHA

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 41. Geleneksel Satranç Turnuvası düzenlendi. Organizasyonda hamleler teknoloji bağımlığı ve hareketsiz yaşama dikkat çekmek için yapıldı.

Teknoloji Bağımlılığına karşı farkındalık hamlesi 41. Geleneksel Satranç Turnuvası düzenlendi Cumhuriyet Kupası'nda 17 farklı kategoride 480 sporcu yarıştı.

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 41. Geleneksel Satranç Turnuvası düzenlendi. Organizasyonda hamleler teknoloji bağımlığı ve hareketsiz yaşama dikkat çekmek için yapıldı.
Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığı, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 41. Geleneksel Satranç Turnuvası, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen açılış hamlesi seremonisi ile start aldı. 17 farklı kategoride 470 sporcunun yarıştığı organizasyonda hamleler, teknoloji bağımlılığı ve hareketsiz yaşamın bireylerin günlük yaşamında zararlı etkilere farkındalık oluşturmak için yapıldı. ‘Hamleni Yap’ projesi ile yıl içerisinde satranç turnuvaları, sporcu, antrenör ve hakem eğitimleri düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, proje kapsamında okullara ve spor kulüplerine yaptığı branşa özgü armağanlarla lisanslı sporcu sayısının artmasını da sağladı. Türkiye Satranç Federasyonu ile iş birliği içerisinde yürüttüğü yerel faaliyetlerle satranç ustalarının ulusal yarışmalarda Gaziantep’i başarıyla temsil etmesine olanak sağlayan Şehitkamil Belediyesi, akıllı hamlelerin sahiplerine sezon içerisinde organize ettiği yarışma ve şenliklerle kendilerini geliştirmek ve sıklıkla pratik yapma fırsatı veriyor.
Hamleni yap projesi ile akranlarıyla oynuyor
Açılış seremonisinde katılımcı sporcular ve tribünlerde yerlerini alan spor velilerine seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, teknoloji bağımlılığı ve hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerine karşı yürüttükleri spor temalı projelerle çocukların ve gençlerin akranlarıyla sportif etkinliklere katıldıklarını, zeka oyunlarına daha fazla ilgi gösterdikleri söyledi. Başkan Fadıloğlu, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz 41. Geleneksel Satranç Turnuvasına 17 farklı kategoride 470 sporcumuz katıldı. Türkiye Satranç Federasyonumuz başta olmak üzere kurumlar arası iş birliğiyle düzenlediğimiz yarışmalar ve branşa özgü eğitim organizasyonlarıyla satranç sporuna olan ilginin her geçen gün artmasından oldukça mutluyuz. Teknolojinin insan hayatına saymakla bitmeyecek kadar faydası var. Ancak teknolojinin doğru ve ölçülü kullanımı sağlığımız açısından çok önemli. Ölçüsüz kullanım, bireyler üzerinde onarılması güç hasarlara sebebiyet verebilir. Bugün hamleler, bu konuda bir farkındalık oluşturmak için yapıldı. Yürüttüğümüz spor temalı projelerle çocuklarımızın ve gençlerimizin akranlarıyla birlikte zeka sporları başta olmak üzere sportif etkinliklere katılım oranları arttı. Organizasyona katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Turnuvanın düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Her turnuvada olduğu gibi bugün de tribünlerden büyük bir sevgiyle sporcularımızı destekleyen değerli velilerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sağlık ve huzur içinde geçen bir turnuva daha olması dileğiyle” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

26 Ekim 2019 Cumartesi

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