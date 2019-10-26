Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka: 67- 83

Bugün ne oldu?

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SALON: Şahinbey

HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 3, Hagins 9, Orhan Aydın Haciyeva 3, Crawford 9, Vasiliauskas 20, Batuhan Dikmen, Murat Göktaş 2, Jelovac 14, Sanders 2, Metehan Akyel 3, İsmail Cem Ulus 2

PINAR KARŞIYAKA: James Metecan Birsen 14, Yunus Emre Sonsırma 3, Morgan 15, Triche 9, Nusret Yıldırım 3, Arca Tülüoğlu, Semih Erden 12, Onuralp Bitim 4, Kennedy 19, M'Baye 2, Görkem Doğan 2

1'İNCİ PERİYOT: 18-20

DEVRE: 36-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-59

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 83-67 mağlup etti. Bu sonuçla İzmir ekibi ligde 5'te 5 yaparken, ev sahibi takım ligdeki 4'üncü yenilgisini aldı.

Pınar Karşıyaka ING Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında evinde Türk Telekom'u ağırlayacak. Gaziantep ekibi ise Ormanspor deplasmanına konuk olacak.



GAZİANTEP 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:48

YATSI 19:03

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