Alleben’de Cumhuriyet coşkusu 19 farklı kategoride 386 sporcu kulaç attı Başkan Fadıloğlu: “Elimizden gelenin en iyisini yapama çalışıyoruz”

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 8. Geleneksel Kulüplerarası Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışmaları büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediye Başkanlığı ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen 8. Geleneksel Kulüplerarası Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışmaları Alleben 1 Yüzme Havuzunda büyük heyecana sahne oldu. 386 sporcunun mücadele ettiği yarışta 913 yaş aralığındaki sporcular 19 farklı yaş gruplarına göre kulaç attı. Kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllerini Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir ‘in elinden aldı. Organizasyonun tamamlanan yarışlarında yüzücülere tribünlerde yerlerini alan velilerinden büyük destek geldi. Karışık, kurbağalama, kelebek, sırtüstü ve karışık bayrak yarışlarında performans sergileyen sporcular, müsabaka deneyimlerini arttırırken, kulvarlarda elde ettikleri başarılara yenilerini eklediler.

Avrupa ve Dünya şampiyonları yetişti

8. Geleneksel Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları açılış seremonisinde sporculara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanma etkinlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz 8. Geleneksel Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışlarında 386 sporcu kulvarlarda yerini aldı. 913 yaş aralığındaki sporcular 19 farklı disiplinde yaş gruplarına göre kulaç atacaklar. Şehitkamil Belediye Başkanlığı olarak sosyal belediyeciliğin her alanında olduğu gibi spor alanında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz Alleben Yüzme Havuzunda Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonları yetişti. İnşallah bu başarılar artarak devam edecek. Sporcularımızın olimpiyatlara katılması en büyük hayalimiz. Bu platformdan bir müjdeyi daha Gaziantepli spor severlerle paylaşmak istiyorum. Geleneksel olarak düzenlediğimiz Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışlarına ek olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılı anısına bu yıl ilk kez gerçekleştireceğimiz ve Türkiye’de bir ilke imza atacağımız 96. dakika durmaksızın bayrak yarışını da geleneksel hale getireceğiz. Bu kulvarlarda çocuklarımızın gençlerimizin heyecanına şahit olmak bizleri oldukça mutlu ediyor. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tüm yüzücülerimize spor yaşamları boyunca başarılar diliyorum.

GAZİANTEP 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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