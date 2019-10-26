Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 9. hafta karşılaşmasında lider Alanyaspor deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK ile 11 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

76. dakikada yapılan ortaya Kana Bıyık kafayı vurdu kaleci son anda çeldi.

87. dakikada Gaziantep FK'nın Twumasi ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Morafana'da kaldı.

89. dakikada kullanılan serbest vuruşa iyi yükselen Kana Bıyık skoru eşitledi. 11



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mustafa Sönmez xx, Samet Çavuş xx

Gaziantep FK: Günay xx, Oğuz xx, Papy Djilobodji xx, Kana Bıyık xxx, Alin Toşca xx, Morais xx, Jefferson xxx, Kenan Özer xx (Diarra dk. 60 x), Chibsah xx, Twumasi xx, Pawlowski x (Mehmet Erdem Uğurlu dk. 77 x) (Olkowski dk. 90 ?)

Yedekler: Ludygin, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Hasan Yurtseven, Ali Ateş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Alanyaspor: Marafona xxx, Kaan Kanak xx, Welinton Silva xx, Giorgos Tzavellas xxx, Ceyhun Gülselam xx, Junior Fernandes xxx (Steven Caulker dk. 79 x), Manolis Siopis xxx, Anastasios Bakasetas xx (Yacine Bammou dk. 73 x), Onur Bulut xx, Efecan Karaca xx (Musa Çağıran dk. 64 x), Papiss Cisse xxx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Salih Uçan, Wanderson, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Fabrice N’Sakala,

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Papiss Cisse (dk. 33) (Alanyaspor), Kana Bıyık (dk. 89) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Chibsah, Jefferson, Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Kaan Kanak, Bammou (Alanyaspor)

GAZİANTEP 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:48

YATSI 19:03

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