En havalı alışveriş Yaptıkları alışverişle katıldıkları çekilişle helikopter turu kazanan çift, 5. evlilik yıl dönümlerini havada pasta keserek kutladı

Gaziantep’te bir alışveriş merkezi, şanslı ziyaretçisine helikopterle şehir turu hediye etti. Evlilik yıl dönümü olan çift, bu özel günlerini helikopterle turlayarak kutladı.

Forum Gaziantep Alışveriş Merkezi, düzenlenen bilgisayar, bisiklet, motosiklet ve otomobil gibi alışılagelmiş kampanyaların aksine çılgın bir projeye imza attı. Geçen yıl ana giriş kapısına 1978 model yolcu vagonunu taşıyarak nostaljik mağazada alışveriş deneyimi sunan alışveriş merkezi, bu yıl ise merkezin önüne helikopter indirdi. Alışveriş merkezinde alışveriş yapan bir şanslı müşteri ve ailesi, yaşadıkları gastronomi kenti Gaziantep'i helikopterle turladı. Tamamlanan hazırlıkların ardından alışveriş merkezinin ana giriş kapısı önüne inen helikopter, Mustafa Kamil Bilgin, eşi Burcu Bozkurt Bilgin ve 4 yaşındaki çocuğu Mustafa Poyraz Bilgin’i alarak tekrar havalandı. Yaptıkları alışverişin gerçek anlamda ayaklarını yerden kestiğini belirten Bilgin ailesi, uçuş gününün evlilik yıl dönümüne denk gelmesinin mutluluğunu da yaşadıklarını ifade etti.

Evliliklerinin 5. yıl dönümünü helikopter içerisinde kesilen pasta ile kutlayan Bilgin çifti, ilk kez helikoptere binme ve havada evlilik yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti. Bilgin çifti, “Bizim için önceki yıllara göre daha da özel bir anlam eden evliliğimizin 5. yıl dönümünü unutamayacağımız bir şekilde gökyüzünde kutladık. Hayatımızda ilk defa helikoptere binmenin heyecanını yaşadık. Bizim için asla unutamayacağımız bir deneyim oldu. Gökyüzünden Gaziantep’i izlemek son derece heyecan verici. Özellikle 4 yaşındaki oğlumuz Mustafa Poyraz ile bu anı yaşamak bir anne baba olarak bizleri çok mutlu etti. Düzenledikleri bu kampanya nedeniyle çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Alışveriş merkezinin müdürü Ahmet Çakmak, çiftin evlilik yıl dönümünün uçuş gününe denk gelmesinin kendileri için de sürpriz olduğunu belirterek, “Şanslı çiftimizin evlilik yıl dönümünü olması, bizim de heyecanımızı katladı. Bizim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hem Forum Gaziantep ailesi hem de Bilgin ailesi çifte heyecan yaşadı. Bu özel günde böyle bir deneyime ev sahipliği yapmamızın sevinci daha büyük oldu. Bu yılı unutamayacaklarını düşündüğümüz çiftimize bir ömür boyu mutluluk ve huzur diliyoruz” şeklinde konuştu.

Çakmak, her yıl müşterilerine farklı deneyim ve fırsatlar sunan proje ya da kampanyalar düzenlemeye çalıştıklarını söyledi. Geçen yılki 40 tonluk 1978 model yolcu vagonunda nostaljik bir alışveriş imkanı sunulduğu projenin 2019 yılında Londra’da “ICSC Solal Marketing Awards" ödülü aldığını hatırlatan Çakmak, “Forum Gaziantep yönetimi olarak ziyaretçilerimize yeni deneyimler ve fırsatlar sunmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Geçen yıl nostaljik alışveriş imkanı sunduğumuz vagon mağaza projesinin de İngiltere’den ödül alması bizleri daha da motive etti. Hızla değişen piyasa koşullarına bağlı olarak yeni ve farklı olmayan hiçbir pazarlama aktivitesinin insanlar tarafından farkındalık uyandırmadığı bilinciyle bu projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında alışveriş yapan ziyaretçilerimize havadan Gaziantep turu hediye etmeyi planladık ve kiraladığımız helikopter alışveriş merkezimizin ana giriş meydanına iniş yaparak, ailelere 1,5 saat boyunca Gaziantep’i gezdirdi” diye konuştu.

Helikopterin AVM binasının önüne inişi ise binlerce müşteri ve mağaza çalışanının ilgisiyle karşılaştı. Şanslı çiftin heyecanına ortak olan insanlar, yakından helikopter görmenin de mutluluğunu yaşadı.

GAZİANTEP 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:22

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