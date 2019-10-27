‘Nar atölyesi’ hizmete girdi Oğuzeli Belediyesi’nden Gaziantep'te bir ilk

Yaptığı çalışmalarla ve projelerle adından sıkça söz ettiren Oğuzeli Belediyesi’nin ‘Nar Atölyesi’ hizmete girdi.

Oğuzeli halkının her şeyin en iyisine layık olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Kurduğumuz Nar İşleme Tesisi Gaziantep'te bir ilk. Yani sadece Oğuzeli’ne değil, Gaziantep'e ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine de hizmet edecek bir tesis” ifadelerini kullandı.

“Üretken belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz”

Nar Atölyesi hakkında bilgi veren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Nar İşleme Tesisi hemşehrilerimizin uzun yıllardır hayaliydi. Oğuzeli halkının bu hayalini gerçekleştirmek bana nasip oldu. Üretken Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu projemizi GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile ilçemize kazandırdık. Nar, Oğuzeli’nin simgesi. Ama son yıllarda piyasadaki hak ettiği değeri bulamayınca maalesef üreticilerimiz ağaçlarını sökme noktasına geldi. Oğuzeli Belediyesi olarak bunun önüne geçmek için Nar Atölyesi kurduk. Bu sayede üretimden vazgeçmek üzere olan çiftçilerimiz, 1 haftada halledecekleri işlemleri 1 günde halledecekler. Hem zamandan tasarruf etmiş olacaklar hem de nar işleme maliyeti en asgariye indirmiş olacaklar. Ayrıca tesisimizde tamamen organik ev yapımı yöresel ürünlerimiz de hanım kardeşlerimiz tarafından hazırlanıp satışa sunulacak” dedi.

İlaç ve kozmetik sanayisinde kullanılacak

Nar’ın her derde deva olduğunu belirten Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği içinde nar ve türevlerini ilaç ve kozmetik sanayisinde değerlendireceklerini belirtti.

Nar’ın faydaları hakkında bilgi veren Kılıç, “Kurmuş olduğumuz Nar İşleme Tesisimizde ki makinamız sadece narın suyunu sıkıp bırakmıyor. Kabuğunu ayrı, çekirdeğini ayrı, suyunu ayrı, posasını ayrı veriyor. Buda hepsini ayrı ayrı değerlendirmemiz konusunda bize yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalara göre nar ve türevlerinin kanser, kolesterol, şeker, kalp ve damar gibi birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Nar çekirdeği yağı özellikle cildimizde kırışıklıkları ve yaşlanmayı gidermekte, saçlarımızda canlılık ve saç çıkarıcı etkileri nedeniyle ilaç endüstrisi tarafından önemli miktarda kullanılıyor. Nar kabuğunun içinde bulunan ellagik asit, başta meme kanseri olmak üzere hemen hemen tüm kanser türlerini hem önleyici hem de iyileştirici faydalar sağlıyor. Bu konuda Gaziantep Üniversitesi ile iş birliği içinde çalışıyoruz. İnşallah birlikte güzel sonuçlar alacağız” diye konuştu.

GAZİANTEP 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:22

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