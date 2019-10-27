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Sağlık-Sen turnuvasında kupalar sahiplerini buldu Şehitkamil ADSM şampiyon oldu

İHA

SağlıkSen Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı turnuvada Şehitkamil ADSM takımı şampiyon oldu.

Sağlık-Sen turnuvasında kupalar sahiplerini buldu Şehitkamil ADSM şampiyon oldu

SağlıkSen Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı turnuvada Şehitkamil ADSM takımı şampiyon oldu.
MemurSen konfederasyonuna bağlı SağlıkSen Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası her yıl olduğu gibi bu yıl da sağlık çalışanlarından büyük ilgi gördü. Turnuvaya, Gaziantep'te görev yapan sağlık çalışanları tarafından oluşturulan 25 takım katıldı. Turnuva sonunda Şehitkamil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin futbol takımı şampiyon olurken, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Takımı ikinci, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Narkotik takımı üçüncülük kupasını kazandı. Turnuvada dördüncü olan Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Demirgücü takımı da centilmenlik kupasının sahibi oldu.
Sosyal etkinlikleri önemsiyoruz
Halı saha futbol turnuvasının kupa törenine Sağlık Müdürü Uz. Dr. Serdar Sarıfakı, Sağlık Müdürlüğü başkan ve başkan yardımcıları, hastanelerin başhekimleri, başhekim yardımcıları ve hastane müdürleri ile sağlık çalışanlarından oluşan kalabalık bir topluluk katıldı. Sağlık İl Müdürü Uz. Dr. Serdar Sarıfakı, SağlıkSen Gaziantep Şube yönetim kuruluna, sağlık çalışanlarına yönelik düzenledikleri etkinliklerden dolayı teşekkür etti. Sarıfakı, "Sağlık çalışanlarımız arasında birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren, yoğun çalışma ortamından birazcık da olsa uzaklaşarak stres atmalarını sağlayan bu tür organizasyonları önemsiyoruz. SağlıkSen yöneticilerine de böylesine güzel bir organizasyona imza attıkları için teşekkür ederim" dedi.
Kaybedeni olmayan futbol turnuvası
SağlıkSen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı da, kupa töreni öncesi yaptığı konuşmada, 13 yıl önce başlatılan halı saha futbol turnuvasının her yıl daha fazla katılımla devam ettiğini söyledi. Arayıcı, "SağlıkSen, sadece ücret sendikacılığı yapan bir sendika değildir. Çalışanlarımızın idari, mali ve özlük haklarının yanında, hizmet sendikacılığına da önem veren bir sendikayız. 13 yıl önce başladığımız bu turnuvanın her yıl daha fazla katılımla gerçekleşiyor olması, ne kadar doğru bir etkinlik yaptığımızın da göstergesidir. Son derece centilmence bir ortamda geçen turnuvamıza katılan tüm takımlara, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kaybedeni olmayan, herkesin kazandığı bu turnuvayı gelecek yıllarda da yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Promosyonlar SağlıkSen'in kazanımıdır
Başkan Arayıcı, kupa töreninde, SağlıkSen'in kazanımları ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, "SağlıkSen'in, yetkili sendika olması ile birlikte sağlıkta çok şey değişti. Mesela güncel bir konu olan promosyonlar. SağlıkSen'in ülke genelinde yetkili sendika olmasıyla daha önce varlığından bile haberdar olmadığımız promosyonlar sağlık çalışanlarına ödenmeye başlandı. SağlıkSen yetkili olmadan önce de bankalar maaş anlaşması karşılığı promosyon veriyordu. Ancak bu paralar ya yöneticilerin makam odalarının tefrişatında ya da hastanelerin farklı ihtiyaçları için kullanılıyordu. SağlıkSen, bu paraların çalışanın hakkı olduğunu belirterek, promosyonların tamamının çalışanlara aktarılmasını sağladı. Sağlık çalışanları, geçmişte promosyon diye bir şeyin varlığını bile bilmezken, bugün hangi il ne kadar promosyon aldı, onu takip ediyor. Gelinen noktada sağlık çalışanları kazanmıştır. Promosyonlar tamamen SağlıkSen'in bir kazanımıdır" ifadelerini kullandı.
Katkıda bulunanlara teşekkür plaketi
Konuşmaların ardından kazanan takımların kupaları törenle dağıtıldı. Törende ayrıca halı saha futbol turnuvasına katılımlarından dolayı Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı'ya, turnuva boyunca hakemlik yapan Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Hacı Budak ve Fatih Çelik ile turnuvanın açılış maçını yapan görme engelliler adına SağlıkSen Engelliler Komisyonu Başkanı Mustafa Tankişi'ye de teşekkür plaketi verildi.

GAZİANTEP

27 Ekim 2019 Pazar

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