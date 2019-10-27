Kileci’den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mesajında, laik ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılını büyük bir coşku ile kutladıklarını ifade etti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "En Büyük Eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını ifade eden Kileci, mesajında, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Türk milletinin kanları ve canları pahasına kurduğu Cumhuriyetin 96. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Atatürk'ün dediği gibi, Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare şekli olan Cumhuriyetimizi korumak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Tarihi zaferlerle dolu milletimizin kahramanlık destanı olan istiklal mücadelesinin sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye yönelik senaryolara karşı şanlı ordumuzun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik her türlü tehdidin yok edileceği bir kez daha tüm dünyaya ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923'te nasıl toprağı ile bütün, milleti ile bir ise bugün de aynı kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan kılmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimiz ile ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:22

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