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Oğuzeli HEM Spor, spor şehri Gaziantep’ten destek bekliyor Takım destek bulamazsa ligden çekilecek

İHA

Gaziantep şehrini Kadınlar Hentbol 2. Ligi'nde temsil eden Oğuzeli Halk Eğitim Spor, sponsor desteği bulamadığı için zor günler geçiriyor. Spor şehri Gaziantep'in önde gelenlerinden destek bekleyen HEM Spor, beklenen destek gelmezse ligden çekilmek zorunda kalacak.

Oğuzeli HEM Spor, spor şehri Gaziantep’ten destek bekliyor Takım destek bulamazsa ligden çekilecek

Gaziantep şehrini Kadınlar Hentbol 2. Ligi’nde temsil eden Oğuzeli Halk Eğitim Spor, sponsor desteği bulamadığı için zor günler geçiriyor. Spor şehri Gaziantep’in önde gelenlerinden destek bekleyen HEM Spor, beklenen destek gelmezse ligden çekilmek zorunda kalacak.
Spor denince Türkiye’nin akla gelen ilk kentlerinden biri olan ve en üst seviye liglerin hemen hepsinde takımı bulunan Gaziantep’i Kadınlar Hentbol 2. Ligi’nde temsil eden Oğuzeli HEM Spor destek bekliyor. Geçtiğimiz sezon bölgesel ligde namağlup şampiyon olan ve ikinci lige yükselme başarısı gösteren HEM Spor, deplasmanlı ligde artan masraflar nedeniyle zor günler geçiriyor. Önümüzdeki hafta ilk deplasman maçına çıkacak olan HEM Spor, gerekli sponsor desteği bulunamazsa ligden çekilmek zorunda kalacak.

“Spor şehri Gaziantep’te destek bulamıyoruz”
Takımın zor günler geçirdiğini ama bu zorluklara rağmen çalışmaya deva ettiklerini söyleyen Oğuzeli HEM Spor yardımcı antrenörü Canan Deniz Kaçar, “Biz ne yazık ki spor şehri Gaziantep’te destek bulamamaktan şikayetçiyiz. Takımımız geçtiğimiz sezon bölgesel ligde şehrimizi çok iyi bir şekilde temsil ederek namağlup Türkiye şampiyonu oldular. Şampiyon olduktan sonra ikinci ligde de kendi bütçemizle mücadele edebilmemiz mümkün değil. Bu konuda bir destek de bulamadık. Şehrin büyüklerinden, ileri gelenlerinden sponsor desteği istedik düşük bütçeli bir takım olduğumuzu söyledik ama ne yazık ki bir destek bulamadık” dedi.

“Destek bulunamazsa ilk maça çıkamayacağız”
Oğuzeli HEM Spor’un destek bulamadığı takdirde ligden çekilmek zorunda kalacağını da belirten Kaçar, “Takımımız 3 Kasım 2019 tarihinde ilk deplasman maçına çıkacak ama gerekli destek bulunmazsa bu maça çıkamayacağız. Biz her şeye rağmen çalışmalarımıza, antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bir destek, bir umut bekliyoruz. Gaziantep Valisi Davut Gül’den, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den, şehrin ileri gelenlerinden destek bekliyoruz. Bütün şehri bu takıma sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Takım kaptanı Emel Aydın ise Gaziantep’i iyi bir şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ve bu yüzden destek beklediklerini ifade ederek, “Gaziantep şehrini Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligi’nde temsil edeceğiz. Bu noktada şehrimizin büyüklerinden, halkımızdan destek bekliyoruz. Buna ihtiyacımız var. Bu takımı güzel bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Gaziantep halkının desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

GAZİANTEP

27 Ekim 2019 Pazar

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