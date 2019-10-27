OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten 29 Ekim mesajı "Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacaktır"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, milletin hür ve bağımsız yaşama azminin göstergesi olan cumhuriyetin ilelebet yaşayacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirten OSB Başkanı Cengiz Şimşek, en büyük amaçlarının cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıran Türkiye'yi dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri haline getirmek olduğunu bildirdi.

Cengiz Şimşek, kutlama mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Milletimizin her türlü zorluğa rağmen büyük bir fedakarlıkla canı pahasına kurduğu Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yaşatmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Çünkü, Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet bir arada kardeşçe yaşamamızın ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz şükran duygularıyla anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:22

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