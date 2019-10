Şahin'den Cumhuriyet bayramı mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhuriyetin kuruluş destanını, “Ya İstiklal, Ya İzmihlal”felsefesi üzerine oturtan bir milletin tüm Dünya’ya, vatanı, bayrağı, namusu ve hürriyeti için her şeyi göze alabileceğini ispatladığını kaydetti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, “Cumhuriyet tarihinin, milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren bir dönemdir. Cumhuriyet, tüm imkansızlıklara karşı Gazi Mustafa Kemal liderliğinde yürütülen destansı bir mücadelenin eseridir.Cumhuriyetin kuruluş destanı, ‘Ya İstiklal, Ya İzmihlal’felsefesi üzerine oturtan bir millet,tüm Dünya’ya; vatanı, bayrağı, namusu ve hürriyeti için her şeyi göze alabileceğini ispatlamıştır. Milletimiz, hürriyeti, ülkesi ve bayrağına asla gölge düşürmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde bırakmayacağını 96 yıl önce ilan etmiştir” ifadelerini kullandı.

Her safhası zorlu mücadelelerle dolu olan Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasıyla ilan edilen Cumhuriyet’in tam bağımsızlığın güvencesi olduğunu kaydeden Fatma Şahin, kadınıyla, erkeğiyle, tüyü bitmemiş yetimiyle tüm milletin tek yürek, tek bilek olarak yazdığı bu kurtuluş destanının altında büyük fedakarlıklar ve kahramanlıkların öyküsü yattığını kaydetti.

Fatma Şahin, “‘Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet’ anlayışıyla kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin ebedi varlığıyla ilelebet devam edecektir. Bu günlerin sorumluları olarak bizler; 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal’in veciz bir şekilde ifade ettiği ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma’ mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve savunmak zorundayız. Bu yolda yürürken milli değerlerimizden ödün vermemek, bu değerleri yarınlara teslim etmekle görevliyiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgedeki ve Dünya’daki tüm mağdurların, mazlumların ve soydaşların da umut kaynağıdır. Bağımsızlık, karakteri olan böyle necip, böyle kahraman bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyoruz. Bu sebeple, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için; milli değerlerle bilimin üstünlüğünü benimsemek, tarihimizi çok iyi bilmek zorundayız. Ecdadımızın mirasına sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak için milletimizin her bir ferdinin bugün de aynı ruha, kararlılığa ve özveriye sahip olduğuna inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor; tüm halkımın ve hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

