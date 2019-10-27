Seyir halindeki kamyonette yangın

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– Gaziantep”in Nurdağı İlçesinde seyir halindeki kamyonet kasasındaki ayakkabılar yandı.



Olay Gaziantep – Hatay yolu Nurdağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban D. yönetimindeki özel bir şirkete ait 31 E 0576 plakalı seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan ayakkabı kutuları nedeni bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanları fark eden araç sürücüsü Şaban D. aracı yol kenarına çekerek durdu. İtfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale ederek yangın büyümeden söndürüldü. Yangında 8 çift ayakkabı yanarken, araçta küçük çaplı hasar meydana geldi.

GAZİANTEP 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:22

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