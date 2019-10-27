Gaziantep’te ekmek gramaj denetimleri

Gaziantep’te 10 ekipten oluşan 30 personel ile fırınlarda ekmek gramajı denetimi yapıldı.

Gaziantep’te Vali Davut Gül’ün talimatıyla il genelinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 110 pide fırınında ekmek gramaj denetimi yapıldı. Denetimlere zabıta ekipleri de destek verdi.

Yapılan denetimlerde tekli ve sekizli olarak ekmek tartımları yapıldı. Tartılan ekmeklerin Esnaf Odası’nın belirlemiş olduğu fiyat tarifesine uygun olarak en az 150 gram olduğu tespit edildi. Denetimler kapsamında gramajı eksik çıkan her hangi bir fırına rastlanmadığı belirtildi.

Ayrıca denetimler sonucunda hijyen sorunu olan işletmelere eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği vurgulandı.



GAZİANTEP 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:22

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