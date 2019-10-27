Gaziantep’te 7 kaçan göçmen yakalandı

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Türküye’ye kaçak yollarla giren 7 göçmen Gaziantep’te yakalandı.

Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde şüphe üzerine durdurulan 7 şahsın Ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilerek, üzerlerinde yapılan kontrolde, sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.

Yakalanan göçmenler hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor.

GAZİANTEP 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:22

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