Gaziantep’te 7 kaçan göçmen yakalandı

Türküye’ye kaçak yollarla giren 7 göçmen Gaziantep’te yakalandı.
Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde şüphe üzerine durdurulan 7 şahsın Ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilerek, üzerlerinde yapılan kontrolde, sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.
Yakalanan göçmenler hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor.
GAZİANTEP
27 Ekim 2019 Pazar
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