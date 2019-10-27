Polis suç ve suçlulara göz açtırmıyor

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Gaziantep Emniyeti Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından 7 tabanca 0,61 gr Metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekiplerince şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan denetimlerde, 7 adet tabanca ve 1 adet Alüminyum folyoya sarılı 0,61 gr Metamfetamin maddesi ile çeşitli tabanca parçaları ve tabanca malzemeleri ele geçirildi.

Ayrıca, araç içinde bulunan 2 şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten adli işlem yapıldı.

GAZİANTEP 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:22

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