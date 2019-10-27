Viyadükten düşen İbrahim öldü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 60 metre yükseklikteki viyadükten düşen İbrahim Ethem S. (16) yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra, Nurdağı'ndaki Başpınar Viyadüğü'nde meydana geldi. İbrahim Ethem S., iddiaya göre, bir süre dolaştığı viyadüğün kenarından bilinmeyen nedenle düştü. İbrahim Ethem S.'nin yaklaşık 60 metre yükseklikten kayalıklara düştüğünü görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan İbrahim Ethem S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Ethem S.'nin cansız bedeni, jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından kayalıklardan alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, İbrahim Ethem S.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



GAZİANTEP 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:22

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