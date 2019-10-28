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ANKA’da meme kanserine dikkat çekildi

İHA

Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek amacıyla açılan stant büyük ilgi gördü.
Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde “131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı “kapsamında hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek amacıyla stant açıldı. Standı ziyaret edenlere meme kanserinin nedenleri, belirtileri, taramalar ve korunma konularında bilgi verildi. Meme kanserinin tedavisinde erken teşhise vurgu yapan Gaziantep Özel Anka Hastanesi sağlık görevlileri, erken teşhiste elle muayenenin nasıl ve ne sıklıkta yapılması gerektiğini de anlattı.
Standı ziyaret edenlere, bilgilendirici broşürlerin yanı sıra meme kanserini simgeleyen pembe kurdele dağıtıldı. Gaziantep Özel Anka Hastanesi yönetimi 131 Ekim tarihlerinde meme kanserinin erken teşhis edilebilmesi için Genel Cerrahi Polikliniği'ne gelen hastalardan muayene ücreti alınmayacağını belirtti.
Standı ziyaret edenlere meme kanseri ile ilgili detaylı bilgi veren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı, “Memede ya da koltuk altında elle fark edilebilen kitle, sertlik ya da şişlik, meme başından kanlı veya şeffaf renkli akıntı gelmesi, meme başında çökme, renk ya da şekil bozukluğu, çatlak ve yara oluşması, kabuklanma kanser belirtisi olabilir. Kadınların belirli aralıklarla memelerini elle kontrol etmeleri, kanserin ileri aşamalara ulaşmadan fark edilmesi açısından önem arz ediyor. Elle muayene ile birlikte 20 yaşından sonra 13 yılda bir, 40 yaşından sonra ise yılda bir tarama mamografisi yapılmasında yarar var. Çünkü mamografi ile meme kanseri, elle hissedilir hale gelmeden çok daha küçükken saptanmaktadır" diye konuştu.
"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle hastaneye meme kanseriyle ilgili bilgilendirici görseller ve meme kanserinde erken teşhisin öneminin anlatıldığı afişler asıldı.

GAZİANTEP

28 Ekim 2019 Pazartesi

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